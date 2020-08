DIRETTA: Inter-Bayer Leverkusen LIVE! Prepartita e formazioni

INTER-BAYER LEVERKUSEN: CURIOSITÀ

- e si incrociano per la terza volta in partite ufficiali, dopo che i nerazzurri hanno vinto entrambi i match nella seconda fase a gironi della 2002-03: 3-2 in casa e 2-0 in trasferta.

- L’Inter ha vinto soltanto uno degli ultimi 8 confronti con squadre tedesche nelle grandi competizioni europee (un pareggio, 6 sconfitte), mentre il Bayer Leverkusen ha perso tutte le ultime 3 contro avversarie italiane.

- È la prima volta che l’Inter gioca i quarti di finale di una competizione europea dalla Champions League 2010-11, quando fu sconfitta dallo 04. L’ultima volta in cui i nerazzurri si sono qualificati a una semifinale europea è stata nel 2009-10, quando vinsero la Champions League.

- Il Bayer Leverkusen non raggiungeva i quarti di finale di una grande competizione europea dalla Coppa UEFA 2007-08, mentre non approda a una semifinale dalla Champions League 2001-02, quando poi si qualificò anche per la finale, persa con il .

- Romelu Lukaku ha segnato in tutte le ultime 8 partite di (11 reti in totale), striscia iniziata nel 2014/15 con l’ . L’attaccante dell’Inter è soltanto il secondo giocatore ad andare a bersaglio in 8 match consecutivi in Coppa UEFA/Europa League, dopo Alan Shearer nel 2004-05; nessun giocatore ha mai trovato il goal per nove gare di fila nel torneo.