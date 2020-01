Dall'Inghilterra: lo United vuole Lautaro, proposto Pogba all'Inter in cambio

Tutti pazzi per Lautaro Martinez, anche il Manchester United. Arriva dall' , più precisamente dal 'Mirror', la notizia dell'interesse dei 'Red Devils' nei confronti dell'attaccante dell' , autore di una super prima parte di stagione con Conte.

Lo United per avere Lautaro sarebbe anche disposto a sacrificare quello che probabilmente è il suo miglior giocatore: Paul Pogba, che potrebbe fare il percorso inverso e vestirsi di nerazzurro, ritrovando il suo ex allenatore e mentore alla .

EXCLUSIVE: Man Utd tell Inter they can have Paul Pogba - if Lautaro Martinez moves to Old Trafford https://t.co/4Rb4vQJIxE pic.twitter.com/2sY6qvZtF1