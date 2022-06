Inghilterra-Italia dove vederla? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Italia sfida l'Inghilterra per la terza giornata dei gironi della Nations League: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

INGHILTERRA-ITALIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Inghilterra-Italia

• Data: sabato 11 giugno 2022

• Orario: 20:45

• Canale TV: Rai 1

• Streaming: RaiPlay

L'Italia continua nel proprio tour de force di impegni validi per la Nations League 2022/2023: nella terza giornata del Gruppo 3 della Lega A, gli azzurri affrontano l'Inghilterra.

Dopo aver pareggiato nell'esordio di Bologna 1-1 contro la Germania ed aver superato 2-1 l'Ungheria martedì al 'Manuzzi' di Cesena la Nazionale allenata da Roberto Mancini sfida i 'Tre Leoni', sconfitti nel primo turno 1-0 dai magiari e che hanno acciuffato il pari in extremis con un rigore di Kane a Monaco di Baviera contro i tedeschi.

La classifica del Gruppo 3 della Lega A della Nations League, al momento, recita: Italia 4 punti, Ungheria 3, Germania 2 e Inghilterra 1. L'ultimo confronto tra Inghilterra e Italia risale alla finale di Euro 2020 giocata a Wembley l'11 luglio 2021, in cui gli azzurri alzarono il trofeo superando i britannici ai rigori.

Tutto su Inghilterra-Italia: dalle formazioni, a dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO INGHILTERRA-ITALIA

Inghilterra-Italia si gioca sabato 11 giugno 2022 allo stadio 'Molineux' di Wolverhampton, in Inghilterra: calcio d'inizio della partita previsto alle ore 20:45 italiane.

DOVE VEDERE INGHILTERRA-ITALIA IN TV

La partita di Nations League tra l'Inghilterra e l'Italia sarà trasmessa in diretta tv sulla Rai: canale di riferimento, Rai 1.

INGHILTERRA-ITALIA IN DIRETTA STREAMING

Inghilterra-Italia in streaming sarà visibile su RaiPlay registrandosi gratis al sito www.raiplay.it e selezionando la finestra dell'evento, oppure scaricando l'app di RaiPlay su smart tv, smartphone o tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronista Rai di Inghilterra-Italia sarà Alberto Rimedio, con commento tecnico affidato ad Antonio Di Gennaro.

IN DIRETTA SU GOAL

Su GOAL potrete seguire la partita tra Inghilterra e Italia attraverso la nostra diretta testuale: il pregara, le formazioni e il racconto delle azioni salienti minuto per minuto.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA-ITALIA

Inghilterra guidata dal suo bomber Harry Kane, supportato dal trio Saka-Grealish-Sterling sulla trequarti. In mediana Rice e Bellingham, Maguire-Stones coppia centrale di difesa, i terzini saranno Alexander-Arnold e Trippier. Tra i pali, Pickford.

Nell'Italia scalpita Scamacca, pronto a riprendersi una maglia nel tridente d'attacco: possibile panchina per Gnonto, con conferma per Politano e Raspadori. A centrocampo si rivede Locatelli, Acerbi può partire titolare in retroguardia. Sugli esterni riecco Di Lorenzo, con Spinazzola sull'out mancino.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Alexander-Arnold, Maguire, Stones, Trippier; Rice, Bellingham; Saka, Grealish, Sterling; Kane. Ct. Southgate.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Acerbi, Spinazzola; Barella, Locatelli, Pellegrini; Politano, Scamacca, Raspadori. Ct Mancini.