L'Inghilterra prova a dimenticare l'Italia, unico k.o delle ultime 15 gare: Mondiali vicini

Dopo due mesi la Nazionale britannica è tornata a Wembley: successo contro l'Andorra e punteggio pieno nel girone I.

Sono passati due mesi dalla più grande delusione del nuovo millennio per i tifosi inglesi. A Wembley, tra le proprie mura, la Nazionale britannica è caduta nella finale degli Europei contro l'Italia, continuando però nella propria crescita da Nazionale big ritrovata.

Anche dopo gli Europei, l'Inghilterra ha continuato a correre: al pari della Danimarca, infatti, la squadra di Southgate, ha ottenuto solamente vittorie, per un en-plein di successi che avvicinano entrambe le Nazionali ai prossimi Mondiali di Qatar 2022.

Contro l'Ungheria, nel primo match post delusione degli Europei, l'Inghilterra si è messa in moto solamente nel secondo tempo vincendo per 4-0 dopo un primo tempo deludente, dunque è tornata a Wembley due mesi dopo la sconfitta contro la Nazionale azzurra, battendo la penultima del girone I, l'Andorra.

Quello contro la Nazionale iberica è stato di fatto il 14esimo risultato positivo da parte della Nazionale inglese nelle ultime quindici partite: l'unico k.o è arrivato proprio contro l'Italia, tra l'altro ai rigori. A livello di tempi regolamentari, invece, la formazione di Southgate non cade da novembre, dal match di Nations League contro il Belgio.

Come nella gara contro l'Ungheria, l'Inghilterra ha vinto 4-0 (doppio Lingard, Kane su rigore nel mezzo e dunque Saka), senza fretta, con calma e al momento giusto per colpire. Arrivando così ai 15 punti in classifica, in attesa di strappare il pass ufficiale per i Mondiali.

Rispetto ad Euro 2020, Southgate non ha portato in Nazionale (causa infortuni o scelte tecniche) giocatori come White, Chilwell, Rashford e Foden, puntando sull'attaccante del Leeds, Bamford: titolare contro Andorra, non ha però brillato, esordendo però coni tre Leoni, in una gara decisa da un Lingard.

Lingard, tra l'altro, che dopo la rete ha esultato come il nuovo compagno di squadra Cristiano Ronaldo, come noto tornato al Manchester United dopo aver lasciato la Juventus. In attesa del ritorno in campo con le maglie di club, l'Inghilterra vola. Sarà dura dimenticare l'Italia, ma la mente è già ai Mondiali 2022. Ad un passo.