Infortunio Dybala: quando torna e quante partite salta

Paulo Dybala ha subito un infortunio muscolare durante Juventus-Sampdoria, rientrerà dopo la sosta di ottobre.

Dopo l'addio di Cristiano Ronaldo è diventato il leader tecnico della nuova Juventus, l'uomo intorno al quale Max Allegri sta cercando di ricostruire un progetto vincente.

Ancora una volta però a tradire Paulo Dybala è stato il suo fisico, che gli ha presentato nuovamente il conto durante la partita contro la Sampdoria quando l'argentino è uscito dal campo in lacrime dopo una ventina di minuti.

L'INFORTUNIO DI DYBALA

Il numero 10 della Juventus si è allungato in modo innaturale sentendo una fitta dietro la coscia sinistra. Un problema che lo ha costretto a chiedere immediatamente il cambio.

Gli esami a cui si è sottoposto hanno dato il seguente esito: elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. Nessuna lesione fortunatamente per la 'Joya'.

QUALI PARTITE SALTA DYBALA

Autore già di due goal in campionato, contro Udinese e Sampdoria, Dybala salterà sicuramente la gara di Champions League contro il Chelsea e il derby di Torino in programma prima della sosta per le nazionali. Dybala ovviamente non risponderà quindi neppure alla chiamata dell'Argentina ma resterà in Italia per proseguire la riabilitazione.

QUANDO TORNA DYBALA?

Il ritorno in campo è previsto dopo la sosta a metà ottobre, come annunciato dalla stessa Juventus nel comunicato sulle condizioni di Dybala e Morata, anch'egli ai box.

"Entrambi rientreranno a disposizione dopo la sosta per gli impegni delle nazionali".

Dybala sarà quindi a disposizione di Allegri per la grande sfida con la Roma del 17 ottobre, oltre che per l'impegno di Champions in Russia con lo Zenit e il derby d'Italia in programma a San Siro contro l'Inter.