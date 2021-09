Infortuni Juventus: sollievo Dybala, lesione per Morata, torneranno dopo la sosta

E' arrivato il doppio verdetto in casa Juventus. A seguito rispettivi dei rispettivi infortuni rimediati nella sfida casalinga contro la Sampdoria, Paulo Dybala e Alvaro Morata si sono recati in mattinata al J-Medical per sostenere gli esami strumentali utili a quantificare l'entità dei problemi di natura fisica che hanno colpito i due attaccanti.

Il comunicato della Juventus ha fatto luce sulle condizioni dei due:

Al contrario di quanto ipotizzato inizialmente, la situazione più seria riguarda Alvaro Morata: i tempi di recupero, comunque, sono i medesimi per entrambi, come comunica la Juve.

Massimiliano Allegri in mattinata ha ritrovato la squadra al Training Center: bianconeri al lavoro per preparare la gara di Champions League contro il Chelsea.

"Si apre una nuova settimana importante per i bianconeri, che in pochi giorni affronteranno la seconda sfida della fase a gironi di Champions League (contro il Chelsea campione in carica, mercoledì sera all’Allianz Stadium) e il derby della Mole (sabato all’Olimpico). La squadra si è ritrovata quindi questa mattina al Training Center: come sempre nei giorni post gara, menu “misto”: recupero per chi ha giocato ieri, lavoro in campo per il resto del gruppo".