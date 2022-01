Infortunio Chiesa: quando torna e quante partite salta

La Juventus in ansia: dopo la vittoria contro la Roma all'Olimpico, il primo pensiero è stato subito rivolto alle condizioni di Federico Chiesa, uscito anzitempo per un infortunio.

L'INFORTUNIO DI CHIESA

Nel primo tempo, l'attaccante è rimasto a terra molto dolorante dopo un contrasto con Smalling, ritornando in campo e provando a proseguire: dopo pochi minuti, però, è stato costretto a lasciare il posto, al 32', a Kulusevski.

Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di una forte distorsione al ginocchio sinistro, ma solamente gli esami a cui si sottoporrà fugheranno ogni dubbio.

L'articolo prosegue qui sotto

QUANDO TORNA CHIESA

Chiesa è già stato lontano dal campo per diverse gare dopo essere uscito all'intervallo contro l'Atalanta lo scorso 27 novembre: è rientrato il 6 gennaio contro il Napoli, siglando la rete del definitivo 1-1.

Gli esami strumentali che verranno effettuati stabiliranno anche i tempi di recupero: c'è il rischio, però, che possa trattarsi di un infortunio serio.

QUANTE PARTITE SALTA CHIESA

Federico Chiesa dovrebbe saltare la finale di Supercoppa Italiana in programma mercoledì 12 gennaio contro l'Inter a San Siro e la sua presenza è in dubbio anche per la sfida del weekend contro l'Udinese. Il rischio di uno stop lungo, comunque, in attesa degli esami, c'è.