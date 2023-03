Chiesa, il suo Inter-Juventus dura un quarto d'ora: problema nel finale

Entrato a metà ripresa, l'esterno della Juventus è stato costretto ad uscire per un nuovo problema.

Fondamentale per la Juventus, Federico Chiesa deve fare i conti con una condizione fisica lontanissima da essere al top nell'ultimo periodo. Anche la sfida contro l'Inter, infatti, è durata poco più di un quarto d'ora per l'esterno bianconero.

Subentrato nella ripresa al minuto 66 per dare velocità e tecnica alla fascia sinistra, Chiesa è stato costretto a lasciare il campo all'83': problema ad una gamba da valutare per l'ex Fiorentina, sostituito da Paredes per l'ultimissima parte di gara.

Le condizioni di Chiesa dovranno essere valutare per le prossime gare di marzo, che per il figlio d'arte non saranno in maglia Juventus: è infatti atteso, in teoria, dalle prime due partite valide per le qualificazioni agli Europei 2024 di scena in Germania. L'Italia sfiderà Malta ed Inghilterra con o senza Chiesa? Attesa per le novità da parte di Juventus ed eventualmente Nazionale azzurra.

Tornato in campo a novembre dopo la rottura del legamento crociato che lo ha tenuto a lungo fermo, Chiesa è uscito per infortunio anche nella gara d'andata degli ottavi di Europa League contro il Friburgo: un problema di poco conto al ginocchio per cui ha saltato l'incontro vinto contro la Sampdoria.

Dal ritorno in campo di metà novembre, Chiesa ha alternato gare da subentrato a poche da titolare. In mezzo anche quelle saltate per affaticamento muscolare contro Monza e Spezia.