L'infallibile Gerard Moreno: 11 rigori segnati su 11 in stagione

Lo spagnolo è nella miglior stagione della sua carriera, trascinatore del Villarreal e perfetto dal dischetto: il migliore in Europa.

Ci sono i soliti Messi, Suarez e Benzema. Ma anche Gerard Moreno è oramai uno dei soliti noti della Liga, di quei giocatori continuamente in lotta per il titolo di capocannoniere. A 29 anni la miglior stagione della sua carriera, ad un passo dalla fatidica quota delle venti reti in campionato. Ma non solo.

Moreno, che si candida ad un posto nella Spagna impegnata nell'imminente itinerante Europeo 2020, è infatti il miglior giocatore dei maggiori cinque campionati continentali in termini di rigori. Nessuno ne ha tirato più di lui, nessuno ne ha segnato più di lui.

Tradotto, tra Liga ed Europa League, competizione che spera di vincere con il suo Villarreal, lanciatissimo verso la semifinale del torneo, Moreno ha messo a segno 11 rigori su 11 tirati, 9 dei quali in campionato. Quando i portieri hanno davanti il classe 1992, non sembra esserci scampo.

Poco citato quando si parla di giocatori infallibili dal dischetto, Moreno ha in realtà segnato quasi tutti i rigori in carriera, sbagliandone solamente quattro su ventitre, nessuno nel 2020/2021. Solamente ai tempi del Villarreal C, nella sua stagione d'esordio in una prima squadra, Gerard ha segnato più goal in stagione: allora furono 34, ora sono 23 nelle varie competizioni.

Tenore ben diverso però rispetto a quello di dieci anni fa, visto e considerando come ora Gerard sia uno dei migliori uomini di Europa League e della Liga. Anche con la Spagna i dati sono ottimi, cinque reti in dieci presenze, di cui quattro da subentrante.

Tornando ai rigori, invece, dietro Moreno è Mbappé il giocatore che ha segnato il 100% dei rigori tirati, otto. Hanno sbagliato almeno una volta dal dischetto invece Bruno Fernandes (dieci goal su undici tiri) e Franck Kessié (otto su nove), che chiudono il podio dei giocatori con più penalty tirati tra campionato e coppe nel 2020/2021.

Moreno non è mai stato un rigorista disegnato nel corso della sua carriera, finendo sempre come seconda o terza scelta nel taccuino dei suoi allenatori. Basti pensare che la metà delle conclusioni dagli undici metri sono arrivate negli ultimi mesi, essenziali per arrivare ad una mole di reti notevole. Unai Emery gli ha dato una grande responsabilità nell'ultimo anno: presa, fatta sua e ripagata.