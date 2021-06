Il Tottenham vira su Fonseca: trattativa avviata per la panchina

Il tecnico portoghese, appena liberatosi dalla Roma, si avvicina alla panchina degli Spurs.

Il Tottenham punta su Paulo Fonseca. L'ex tecnico della Roma è vicino a diventare il nuovo allenatore: è il prescelto di Fabio Paratici, fresco nuovo ingresso nella dirigenza degli Spurs.

Fonseca ha lasciato la panchina della Roma lo scorso mese, con l'annuncio di José Mourinho come suo sostituto in giallorosso.

Il suo periodo da disoccupato però non sembra poter durare a lungo: il Tottenham lo ha infatto messo nel mirino per prendere il posto che fino ad aprile era proprio dello Special One, prima del licenziamento e la sostituzione con Ryan Mason.

Gli Spurs l'anno prossimo giocheranno in Conference League proprio come la Roma. Un incrocio dunque non è uno scenario da escludere. Prima, però, un ok definitivo da dare: Fonseca si avvicina a Londra e alla sua prima avventura in Premier League.

Negli scorsi giorni per il Tottenham si era fatto anche il nome di Antonio Conte, che poi non è però arrivato ad un accordo.