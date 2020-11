Il Torino perde ancora, Giampaolo furioso: "Abbiamo perso per due cagate"

Follia assoluta. Questo il concetto di Marco Giampaolo dopo l'incredibile sconfitta del suo contro la . Due goal subiti nel recupero hanno costretto i granata all'ennesima sconfitta, la quarta, a fronte di un solo pareggio.

Ai microfoni di 'DAZN' il tecnico si è sfogato, sottolineando la bontà della prestazione dei suoi, ma evidenziando anche la gravità degli errori e la mancanza della tenuta mentale.

"Follia assoluta, non ci sono motivazioni di nessuna natura, tranne che di una tenuta mentale da livello -1. Non si possono buttare via queste partite. Si costruisce una credibilità con fatica, ma tra venerdì scorso e oggi è follia. Siamo contagiati da aspetti mentali che sono predominanti su tutto il resto. È una delusione enorme. Avevamo condotto bene la partita. Non è possibile perdere".

Giampaolo ha proseguito analizzando gli episodi e affermando che la squadra ha bisogno di un reset totale a livello mentale.

"Al 90’ non si possono perdere due goal sul 3-2, se entro io non li prendo quei due goal. Ci vogliono mestiere, furbizia. Non c’è distanza di idee, la squadra ha fatto bene la partita. Bisogna resettare la melma che è nella testa attraverso il cambiamento. Non ho nulla da rimproverare sulla partita, ma non esiste perdere. Bisogna percepire il momento, bisogna capire che quei tre punti sono vita o morte, sportivamente parlando. Dopo che ti sei speso dando tutto, non puoi perdere per due cagate".