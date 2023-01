Thiaw sarà costretto a saltare Milan-Torino per una squalifica rimediata ai tempi dello Schalke in DFB Pokal: ha ancora un turno da scontare.

Malick Thiaw si aggiunge all'elenco degli indisponibili in casa Milan in vista degli ottavi di Coppa Italia contro il Torino, in programma mercoledi a San Siro. Il difensore tedesco, annunciato tra i possibili titolari per la sfida contro i granata, sarà costretto a saltare il match a causa di una squalifica rimediata in Coppa di Germania ai tempi dello Schalke 04.

Thiaw, espulso con rosso diretto il 26 Ottobre 2021 nella gara tra Monaco 1860 e Schalke 04, valida per il secondo turno della DFB Pokal, era stato fermato dal Tribunale sportivo della Federcalcio tedesca con una squalifica di due giornate per comportamento antisportivo. In Germania, così come in Italia, Bundesliga e DFB Pokal non sono legate per quanto riguarda l'esecuzione delle sanzioni, per questo la squalifica è valida esclusivamente per le coppe nazionali.

Il ventunenne centrale di Dusseldorf ha scontato la prima giornata di squalifica lo scorso 31 Luglio in occasione del primo turno di DFB Pokal 2022/23, saltando la sfida tra Schalke 04 e Bremer SV, prima di trasferirsi al Milan.

Resta dunque ancora un turno da scontare nelle coppe nazionali a carico di Thiaw: il giovane difensore sarà dunque costretto a restare fuori contro il Torino, in quella che sarebbe potuta essere per lui una vetrina per mettersi in mostra dopo aver totalizzato solo 4 presenze in questa stagione con i colori rossoneri.

Scherzi del regolamento, che hanno permesso invece a Fabian Ruiz di scontare in campionato con il PSG la squalifica rimediata in Coppa Italia ai tempi del Napoli: in Francia infatti Ligue 1 e Coupe de France sono legate dal punto di vista disciplinare.