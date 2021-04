Il Leicester può fare ancora la storia: è in finale di FA Cup

Battuto il Southampton in semifinale a Wembley grazie ad un goal di Iheanacho: sfiderà il Chelsea di Tuchel in finale.

Dopo il trionfo in Premier League del 2016, il Leicester sogna ancora una volta di fare la storia. Le Foxes sono arrivate in finale di FA Cup 2021, doopo aver battuto il Southampton in semifinale a Wembley.

Decisiva nella sfida una rete realizzata da Kelechi Iheanacho, l'uomo più in forma in questo momento nella squadra di Brendan Rodgers: 10 goal segnati nelle ultime 7 partite.

La sua conclusione a centro area, dopo un flipper, ha fissato l'1-0 decisivo con cui Vardy e compagni hanno staccato il pass per la finalissima di Wembley.

Curiosamente, a sfidarli ci sarà il Chelsea, la squadra che pareggiando col Tottenham nel maggio 2016 ha regalato il titolo all'allora squadra di Claudio Ranieri.

Appuntamento dunque al 15 maggio 2021, ancora a Wembley, dove le Foxes inseguono un altro sogno. Contro gli uomini di Tuchel servirà l'ennesima impresa di una squadra che, in ogni caso, ha già dimostrato che nulla è impossibile.