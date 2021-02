Il Bayern Monaco perde Gnabry: out per l'andata contro la Lazio

L'esterno tedesco si è infortunato nella finale del Mondiale per Club: uno strappo muscolare alla coscia gli costerà uno stop.

Il Bayern Monaco al Mondiale per Club ha conquistato il suo sesto titolo del 2020, entrando in un club esclusivo di cui faceva parte soltanto il Barcellona di Pep Guardiola. Per i bavaresi, però, non ci sono solo buone notizie.

La squadra di Flick guarda infatti già avanti e punta a ripetere i successi ottenuti quest'anno. A partire dalla Champions League, dove sfiderà la Lazio negli ottavi di finale. Nella gara d'andata mancherà però Serge Gnabry.

Come ha comunicato il Bayern, il classe 1995 si è infortunato nella partita giocata contro il Tigres giovedì sera, quella decisa da Pavard che è valsa la vittoria del trofeo. L'ex Werder e Arsenal si è infortunato a una coscia.

“Serge Gnabry dovrà osservare un periodo di inattività dopo aver sofferto uno strappo muscolare alla coscia nella finale del Mondiale per Club”.

ℹ️ @SergeGnabry is set for a spell on the sidelines after suffering a thigh strain in last night's FIFA Club World Cup final.



Get well soon, Serge! 💐 pic.twitter.com/MfX0QfRghZ — 🏆🏆🏆FC Bayern English🏆🏆🏆 (@FCBayernEN) February 12, 2021

Il recupero per la partita del 23 febbraio sembra alquanto improbabile, sebbene i tempi non siano stati specificati. Ipotizzabile il rientro a inizio marzo, in tempo per la partita di ritorno all'Allianz Arena.

Per il Bayern sarà da valutare anche l'eventuale presenza di Thomas Müller, alle prese con il Covid-19, mentre Goretzka è prossimo al rientro dopo averlo superato.