Il Barcellona cambia: Koeman sarà esonerato, da decidere la data

Lo stato maggiore blaugrana ha deciso di licenziare il tecnico olandese, anche se non subito. In lizza per la sua sostituzione Martinez e Xavi.

Sono sviluppi clamorosi quelli che stanno prendendo corpo in casa Barcellona. Secondo quanto raccolto da Goal, la dirigenza del club blaugrana ha deciso di esonerare Ronald Koeman, protagonista di uno stentato avvio di stagione sulla panchina catalana.

Dopo la pesante sconfitta in Champions League contro il Bayern Monaco e l'attuale settimo posto in Liga a -5 dal Real Madrid, il pareggio casalingo contro il Granada ha spinto il club a rompere gli indugi considerando ormai irrimediabilmente arenato il progetto tecnico affidato all'allenatore olandese.

Una decisione che, a questo punto, pare irremovibile, tant'è che in casa Barcellona stanno già pensando alla data ideale per ufficializzare la chiusura del rapporto con l'ex Ct dell'Olanda nonché ex guida tecnica dell'Everton. 'Fatale', come detto, è stato il pareggio maturato nell'ultima giornata di campionato, con i blaugrana che hanno evitato una clamorosa sconfitta interna con il Granada grazie al goal di Araujo a tempo praticamente scaduto.

Tra il 16 e il 17 ottobre si terrà la Giunta direttiva del club e proprio questo contesto appare destinato a fungere da terreno fertile per gli annunci.

A meno di un improvviso e ormai poco pensabile cambio di rotta, il destino di Koeman è ormai segnato e sempre più distante dal Camp Nou.

Per la sua successione, il club non sta pensando ad una sorta di 'traghettatore', ma ad un tecnico con il quale costruire un progetto di più ampio respiro: su tutti svetta il nome di Roberto Martinez, attuale Ct del Belgio che nel proprio contratto ha una clausola rescissoria sfruttabile in maniera unilaterale in caso di chiamata di un altro club, e quello di Xavi, attualmente impegnato in Qatar sulla panchina dell'Al-Sadd.

I prossimi giorni, a questo punto, saranno decisivi. All'orizzonte si profila un clamoroso ribaltone nei quadri tecnici del Barcellona.