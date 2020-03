Every Season Goal: il 2009-2010 dell'Inter, l'anno del Triplete

Prosegue la serie Every Season Goal lanciata da Inter TV, disponibile su DAZN: oggi tocca alla stagione leggendaria del Triplete.

2009-2010: la stagione dell' . Non è possibile definire in maniera diversa l'annata che ha visto i nerazzurri trionfare dappertutto. È l'anno destinato a passare la storia come quello del "Triplete": nessuno in , nè prima né dopo c'è mai riuscito, almeno fino ad ora.

Guarda TUTTI i goal della stagione 2009-2010 dell'Inter

Si è detto e si è scritto tanto di quel 2010 a tinte nerazzurre, ma dieci anni dopo quell'impresa assume un valore sempre maggiore. E la sensazione è quasi quella di avere sempre qualcosa in più da aggiungere al racconto. Come se quella leggenda si autoalimentasse ancora, nonostante tutti i protagonisti siano adesso sparsi per il Mondo, praticamente tutti impegnati in una nuova carriera.

Altre squadre

Tranne lui. Tranne Josè Mourinho. Lui è sempre lì, ancora lì. Sul campo, a fare ciò che l'ha reso leggendario al pari dei suoi ragazzi, forse persino di più. Per lui gli anni non passano, sebbene quel trionfo rimarrà per sempre la sua gemma più preziosa. Quel trionfo ha fatto sì che i tifosi nerazzurri "perdonassero" a proprietà, allenatori e giocatori, alcune delle terribili stagioni che avrebbero fatto seguito all'annata che per tutti è ancora indimenticabile.

Gli sliding doors di quella stagione furono tanti, tantissimi, impossibili da sintetizzare stavolta. E allora ecco un elenco di curiosità che forse non tutti ricordano. O per lo meno non tutte.

La stagione 2009-2010 dell'Inter cominciò con una sconfitta: la infatti, fu vinta dalla che sconfisse i nerazzurri per 2-1.

infatti, fu vinta dalla che sconfisse i nerazzurri per 2-1. Il campionato di si aprì con un deludente pareggio casalingo (1-1) a San Siro contro il Bari : in goal Eto'o su rigore per l'Inter e Kutuzov per i pugliesi.

: in goal Eto'o su rigore per l'Inter e Kutuzov per i pugliesi. Anche in Champions la prima gara non fu vinta: fu uno 0-0 a San Siro contro il di un fischiatissimo Ibrahimovic .

di un fischiatissimo . Quell'anno, Eto'o e Milito furono acquistati proprio per rimpiazzare Zlatan Ibrahimovic, Hernan Crespo e Julio Cruz , ceduti al termine della stagione: l'attacco fu totalmente rivoluzionato con l'ingaggio di Arnautovic .

furono acquistati proprio per rimpiazzare , ceduti al termine della stagione: l'attacco fu totalmente rivoluzionato con l'ingaggio di . Anche Luis Figo lasciò l'Inter - e nel suo caso, il calcio - proprio nell'estate precedente alla stagione del trionfo. Pure Bonucci, Maxwell, e Burdisso andarono via proprio a ridosso della stagione trionfale.

lasciò l'Inter - e nel suo caso, il calcio - proprio nell'estate precedente alla stagione del trionfo. Pure andarono via proprio a ridosso della stagione trionfale. A gennaio l'organico fu rafforzato con gli arrivi di McDonald Mariga dal e di Goran Pandev dalla Lazio. Patrick Vieira , invece, in campo ben sedici volte nella prima parte di stagione, fu ceduto al . Anche Amantino Mancini e David Suazo lasciarono l'Inter a gennaio.

dal e di dalla Lazio. , invece, in campo ben sedici volte nella prima parte di stagione, fu ceduto al . Anche lasciarono l'Inter a gennaio. Inter- del 29 ottobre 2009 (finita 5-3 per i nerazzurri) fu la partita nella quale Eto'o e Balotelli litigarono per un calcio di rigore. Alla fine calciò (e segnò) Eto'o, mentre Balotelli fu portato via da capitan Zanetti

del 29 ottobre 2009 (finita 5-3 per i nerazzurri) fu la partita nella quale per un calcio di rigore. Alla fine calciò (e segnò) Eto'o, mentre Balotelli fu portato via da capitan Zanetti L'Inter perse soltanto quattro partite in campionato (tutte in trasferta, contro , , Catania e ).

). Nella gara persa contro il Catania al 'Massimino', Sulley Muntari fece registrare un piccolo record: entrato in campo al minuto 80, si fece subito ammonire per un fallo al limite dell'area e, pochi secondi dopo, saltando in barriera, colpì il pallone con il braccio rimediando il secondo giallo e il conseguente cartellino rosso. Tutto in circa un minuto.

fece registrare un piccolo record: entrato in campo al minuto 80, si fece subito ammonire per un fallo al limite dell'area e, pochi secondi dopo, saltando in barriera, colpì il pallone con il braccio rimediando il secondo giallo e il conseguente cartellino rosso. Tutto in circa un minuto. Giampaolo Pazzini , che segnò il goal decisivo in Sampdoria-Inter 1-0, prima sconfitta in campionato dei nerazzurri, si fece poi "perdonare" con la doppietta contro la Roma che di fatto consegnò il titolo ai nerazzurri. A gennaio della stagione successiva il "Pazzo" si trasferirà proprio all'Inter.

, che segnò il goal decisivo in Sampdoria-Inter 1-0, prima sconfitta in campionato dei nerazzurri, si fece poi "perdonare" con la doppietta contro la Roma che di fatto consegnò il titolo ai nerazzurri. A gennaio della stagione successiva il "Pazzo" si trasferirà proprio all'Inter. La gara di ritorno contro la Sampdoria (terminata 0-0) fu quella delle celebri "manette" di Mourinho . La Samp fu una delle tre squadre (insieme a Bari e Roma) a non essere sconfitta dall'Inter nè all'andata nè al ritorno.

. La Samp fu una delle tre squadre (insieme a Bari e Roma) a non essere sconfitta dall'Inter nè all'andata nè al ritorno. Il goal Scudetto fu segnato, a Siena, da Milito. Il "Principe" decise anche la finale di contro la Roma e la leggendaria finale di Champions a Madrid contro il con una doppietta. L'ultimo goal, in ogni competizione, porta la sua firma.

Queste sono soltanto alcune delle curiosità che accompagnarono quella stagione storica. La gara di ritorno a "Stamford Bridge" contro il agli ottavi di finale di Champions, l'epica semifinale contro il Barcellona, la marcia d'avvicinamento alla finale di Madrid. Ma anche la maglia lanciata per terra da Mario Balotelli, proprio in occasione del match casalingo contro il Barcellona, l'incredibile 4-3 maturato a San Siro contro il Siena e il derby vinto in 9 contro 11, con tanto di rigore sbagliato da Ronaldinho.



Insomma, una stagione impossibile da dimenticare e che, a distanza di dieci anni, merita di essere celebrata.