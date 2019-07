Ibrahimovic diventa Irbahimovic: errore sulla maglia dei Los Angeles Galaxy

Doppietta di Zlatan Ibrahimovic. Anzi, Irbahimovic. Il campione svedese infatti durante Los Angeles Galaxy-, gara valida per il campionato di , è stato vittima di un clamoroso errore.

Sul retro della maglia di Ibrahimovic campeggiava il cognome storpiato: un errore evidente che ha subito fatto il giro del web. Zlatan però non se n'è curato e ha svolto come sempre il suo lavoro: fare goal e trascinare la squadra alla vittoria.

La prima rete di Ibrahimovic è arrivata a un quarto d'ora dalla fine quando lo svedese ha piazzato la palla di testa sul palo più lontano sfruttando al meglio un cross dalla destra. Il secondo goal invece è stata siglato quasi allo scadere con un morbido tocco a superare il portiere in uscita.

1️⃣ Alvarez to Zlatan



2️⃣ Cuello to Zlatan



3️⃣ points for #LAGalaxy pic.twitter.com/TzBLcOo49p