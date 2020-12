I risultati in Serie B - Ostacolo Entella superato, Salernitana momentaneamente in vetta

Nell’anticipo del 14° turno di Serie B, la Salernitana supera 2-1 in rimonta l’Entella. A decidere sono Tutino e Djuric.

La supera in rimonta l’Entella nell’anticipo del quattordicesimo turno del campionato di Serie B e, in attesa di vedere come risponderà l’ contro la Reggiana, si prende la vetta della classifica.

All’Arechi gara in salita per i campani che erano reduci da due pareggi ed una sconfitta. Al 38’ sono stati infatti gli ospiti a passare in vantaggio con una bella rete di Mancosu.

Ad inizio ripresa, al 47’, il pareggio degli uomini di Castori con Tutino che, sfruttando al meglio un assist dalla destra di Cicerelli, di testa ha battuto da distanza ravvicinata Russo.

Al 66’ il goal del definitivo 2-1: fallo di Poli in area ai danni di Tutino, è rigore. Sul dischetto si presenta Djuric che spiazza il portiere avversario.

SERIE B, 14ª GIORNATA

SALERNITANA-ENTELLA 2-1 [38’ Mancosu (E), 47’ Tutino (S), 66’ rig. Djuric (S)]

CITTADELLA-FROSINONE [martedì, ore 19.00]

COSENZA-VENEZIA [martedì, ore 19.00]

VICENZA-REGGINA [martedì, ore 19.00]

MONZA-ASCOLI [martedì, ore 19.00]

PESCARA-BRESCIA [martedì, ore 19.00]

PISA-CHIEVO [martedì, ore 19.00]

PORDENONE-CREMONESE [martedì, ore 19.00]

-LECCE [martedì, ore 19.00]

EMPOLI-REGGIANA [martedì, ore 21.00]