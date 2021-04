I risultati in Serie B - Al Cosenza la sfida salvezza con l'Ascoli

Il Cosenza si aggiudica il match salvezza con l'Ascoli. Monza di scena a Chiavari, il Lecce ospita la Salernitana. Rinviata Cremonese-Empoli.

La 31ª giornata di Serie B si apre con il successo in rimonta del Cosenza sull'Ascoli: tre punti ossigenanti per i calabresi, i marchigiani restano in zona retrocessione al terzultimo posto.

Lecce-Salernitana è il big match di questo turno, mentre il Monza fa visita all'Entella. Rinviata la sfida tra la Cremonese e la capolista Empoli.

SERIE B, 31ª GIORNATA

COSENZA-ASCOLI 2-1 [21' Quaranta (A), 46' pt rig. Tremolada (C), 53' Kone (C)]

FROSINONE-REGGIANA [Ore 17.00]

PESCARA-PISA [Ore 17.00]

CREMONESE-EMPOLI rinviata

BRESCIA-PORDENONE [Ore 19.00]

CHIEVO-SPAL [Ore 19.00]

ENTELLA-MONZA [Ore 19.00]

VICENZA-CITTADELLA [Ore 19.00]

LECCE-SALERNITANA [Ore 19.00]

VENEZIA-REGGINA [Ore 19.00]