Guardiola, viaggio a New York: segue la squadra 'cugina' del suo City in tribuna

Mentre le voci che lo vorrebbero come prossimo allenatore della continuano a rimbalzare sui social, Pep Guardiola passa il suo tempo guardando partite di calcio. Non di una squadra qualunque, bensì di una squadra 'cugina' del suo Manchester City.

L'allenatore catalano nella notte italiana si trovava infatti a New York per seguire la partita di del FC contro Cincinnati.

Il legame tra il NYCFC e i 'Citizens' allenati da Pep è fortissimo: la proprietà è la stessa, la 'City Football Group' degli sceicchi Mansour bin Zayed e Khaldoon Al Mubarak.

Maxi Morález va a segno nella goleada del New York City ⚽

E guardate chi c'è ad applaudirlo in tribuna... 😮#MLS #DAZN pic.twitter.com/vVMBPilVO1 — DAZN (@DAZN_IT) June 7, 2019

Guardiola si è goduto una vittoria 5-2 della squadra 'cugina' della sua, con protagonista in campo un ex come 'El Frasquito' Maxi Moralez, autore anche di un goal che probabilmente il tecnico, in tribuna, ha apprezzato. E non solo a giudicare dall'applauso.