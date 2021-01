Guardiola fuori dalla chat di Spagna '92: "Non ha whatsapp"

L'allenatore del City deluso per il mancato inserimento nel vecchio gruppo? Canizares rivela: "Nessun motivo politico".

La 'notizia' era venuta fuori dal documentario dedicato a Guardiola. Il tecnico del , infatti, lamentava del mancato inserimento nella chat del gruppo spagnolo di '92, il gruppo whatsapp in cui sono presenti gli ex giocatori convocati per l'Olimpiade di quasi trent'anni fa.

A far luce sulla questione ci ha pensato l'ex compagno Santiago Canizares, con il quale Guardiola ha condiviso la gloriosa avventura dell'Olimpiade 1992, in cui la vinse la medaglia d'oro ai danni della grazie alle reti di Abelardo e Kiko.

Il motivo per cui Guardiola non è nella chat? Presto detto:

"Non ho potuto invitare Pep perché non sono l’amministratore della chat, non ho il suo numero e lui stesso ha ammesso di non avere Whatsapp".

Canizares, che ha parlato a Radio Marca, in passato aveva criticato Guardiola per le sue idee riguardanti l'indipendenza della Catalogna, ma l'ex portiere del ha smentito che il mancato inserimento dell'attuale mister dei Citizens sia dovuto a causa politiche.

Guardiola era apparso deluso nel documentario, facendo parlare largamente sui social:

"A Barcellona, nel 1992, avevamo formato un gruppo incredibile e so che si sentono ancora su Whatsapp. Canizares, mi spiace ma non mi hai invitato…”.

Canizares, chiamato in causa, si è giustificato evidenziando il perchè dell'assenza di Guardiola, evidenziando come nei suoi confronti non ci sia alcuna frizione, visto che in tal gruppo non si parli di politica. Per l'ex giocatore di e il 2021 porterà whatsapp? Probabile.