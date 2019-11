Goal di Soriano o autorete di De Vrij? La Lega assegna il goal al giocatore rossoblù

Soriano conclude dal limite e trova la deviazione di De Vrij, che beffa Handanovic per il vantaggio del Bologna sull'Inter.

Episodio dubbio all'inizio della ripresa di -: Soriano conclude una bella azione dal limite trovando la deviazione di De Vrij, che diventa decisiva e beffa Handanovic. La palla si insacca all'angolino per il vantaggio rossoblù.

Al momento la Lega assegna la rete al centrocampista di Mihajlovic: tutto lascia pensare che questa sarà la decisione definitiva, considerando che il giocatore del Bologna aveva calciato all'interno dello specchio della porta.

Non arriverà dunque il malus per il centrale olandese dell'Inter, bonus invece per Soriano, che si conferma sempre pericoloso quando arriva in area avversaria. Si tratta del secondo goal in questo campionato per il classe '91.