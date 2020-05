Giornata positiva per la Premier League: zero contagi dopo i test

Altra tornata di test per giocatori e membri degli staff tecnici della Premier League: nessun nuovo contagio in vista del ritorno in campo.

Dopo l'annuncio del ritorno in campo previsto per il 17 giugno, oggi è arrivata un'altra bella notizia per la Premier League: nessun nuovo caso di contagio tra giocatori e membri degli staff tecnici dopo i 1130 test effettuati nei giorni scorsi.

"Oggi la Premier League può confermare i risultati dei test a cui si sono sottoposte 1130 persone tra giovedì 28 maggio e venerdì 29: di questi, nessuno si è rivelato positivo. La Premier League fornisce queste informazioni ai fini dell'integrità e della trasparenza della competizione. Non verranno forniti dettagli specifici sui club o sui singoli individui e i risultati saranno resi pubblici dopo ogni tornata".

Un risultato più che incoraggiante se si considera che le precedenti tornate di test avevano 'scovato' rispettivamente sei, due e infine quattro casi di positività: tra questi il difensore del Watford, Adrian Mariappa.

Al rientro sul rettangolo verde si giocherà, ovviamente, a porte chiuse tutte le partite in programma, alcune delle quali in campo neutro. Secondo quanto appreso da Goal, nella lista delle gare in questione figurano le tre in trasferta del contro , ed .