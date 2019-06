Giamaica-Italia femminile 0-5: Manita da sogno che vale gli ottavi

L’Italia di Milena Bertolini supera 5-0 la Giamaica e vola agli ottavi della Coppa del Mondo. Decidono Girelli (tripletta) e Galli (doppietta).

Serviva una vittoria all’ per compiere il passo deciso verso gli ottavi di finale dei Campionati del Mondo e la vittoria le Azzurre l’hanno ottenuta in maniera netta e schiacciante contro la Giamaica.

Allo Stade Auguste-Delaune di discorso fin da subito in discesa per le ragazze di Milena Bartolini. L’Italia entra infatti in campo con il giusto piglio e fin dalle prime battute dà la sensazione di poter dominare dal punto di vista del gioco.

La svolta arriva già al 9’ quando Swaby atterra in area Bonansea, è rigore. Sul dischetto si presenta Cristiana Girelli che si fa ipnotizzare dalla Schneider, ma il penalty è da ripetere perchè l’estremo difensore della Giamaica si è mosso in anticipo. Dagli untici metri va ancora la Girelli che questa volta spiazza il portiere avversario.

L’Italia non solo non rallenta, ma continua a spingere con forza e al 25’ è ancora Cristiana Girelli, sfruttando un velo di Bonansea, a deviare alle spalle di Schneider il pallone che vale il 2-0. 3’ dopo ci sarebbe anche la possibilità di calare il tris, ma la Sabatino, da ottima posizione, viene fermata solo dalla traversa.

Le azzurre piegano la Giamaica con uno straordinario 5-0 e centrano la seconda vittoria "mondiale"! #JAMITA #FIFAWWC #RagazzeMondiali @AzzurreFIGC pic.twitter.com/GNRacj7VWg — CONI (@Coninews) 14 giugno 2019

Ad inizio ripresa, al 46’, gran cross di Giugliano in area, Girelli si fa trovare ancora prontissima all’appuntamento con il pallone e di testa fredda la Schneider per il 3-0.

Gara virtualmente chiusa, ma c’è ancora il tempo per dilagare. Al 71’, Aurora Galli, appena entrata al posto della Bergamaschi, lascia partire dal limite una bordata che vale il 4-0. La calciatrice della , all’81’, si regala poi anche la gioia della doppietta personale che vale la ‘manita’ finale battendo ancora la Schneider su lancio della Giugliano.

In virtù di questa straordinaria affermazione, le ragazze di Milena Bertolini volano in testa al Gruppo C a punteggio pieno dopo due match, staccando ed . Ottavi raggiunti, bisogna solo capire se da prime, seconde o migliori terze, lo splendido sogno Azzurro continua.