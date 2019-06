Germania-Romania Under 21 dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Germania-Romania è la prima semifinale dell'Europeo Under 21: in palio un posto in finale a Udine. Tutte le informazioni su come seguire la partita.

Gli Europei Under 21 arrivano alle loro battute finali. È il giorno delle semifinali, fase che purtroppo non riguarderà l' : tocca a e Romania giocarsi un posto nella finalissima in programma domenica sera allo stadio Friuli di Udine.

Entrambe le squadre hanno vinto i rispettivi gironi con uno score di 7 punti. La Germania grazie ai goal di Waldschmidt e Richter (8 sui 10 totali segnati in 3 partite) ha messo dietro , e nel girone B.

La Romania è stata invece la sorpresa del gruppo C, dove le favorite sembravano essere e . La squadra di Radoi ha sorpreso tutti e vinto il gruppo, mettendo dietro la Francia, qualificata comunque come miglior seconda.

Ora entrambe sognano un posto in finale. La Romania Under 21 cerca l'impresa, visto che non ha mai battuto i pari età tedeschi. Dall'altra parte la Germania conta su un gruppo solido che vuole difendere il titolo conquistato in due anni fa.

In questa pagina potete trovare tutte le informazioni su Germania-Romania Under 21: dalle notizie sulle formazioni a come vedere la partita in tv e streaming .

GERMANIA-ROMANIA UNDER 21: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Germania-Romania Under 21 DATA 27 giugno 2019, ore 18.00 DOVE Renato Dall'Ara, ARBITRO Orel Grinfeld (Israele) TV Rai STREAMING RaiPlay

ORARIO GERMANIA-ROMANIA UNDER 21

Germania-Romania Under 21 si giocherà giovedì 27 giugno 2019 alle ore 18.00 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Si tratta della prima semifinale degli Europei. In caso di pareggio al 90', si giocheranno i tempi supplementari. Poi, eventualmente, calci di rigore.

La diretta di Germania-Romania Under 21 sarà in chiaro e in esclusiva su Rai 2 . Le partite saranno trasmesse sui canali 2 e 502 (HD) sul digitale terrestre, mentre su su Sky la partita potrà essere seguita sul canale 102.

Germania-Romania Under 21 sarà visibile in gratis. Per vederla, bisognerà collegarsi su RaiPlay . Il servizio della tv di stato non prevede iscrizioni o abbonamenti. RaiPlay è usufruibile attraverso pc collegandosi direttamente al sito ufficiale di RaiPlay, oppure anche su tablet e smartphone: basterà soltanto scaricare l'app.

Classico 4-3-3 per la Germania, che non può contare sullo squalificato Henrichs. Al suo posto il sostituto naturale Mittelstädt. Ballottaggio a centrocampo tra Neuhaus e Arne Maier. Cerca posto Amiri: potrebbe rilevare Richter, ballottaggio ancora aperto.

La Romania si affida ai goal di Puscas, terminale offensivo nel 4-2-3-1 che dovrebbe prevedere alle spalle dell'attaccante scuola Man, Hagi e Coman. Radu ovviamente tra i pali, difesa e centrocampo invariati rispetto alle prime due uscite.

GERMANIA (4-3-3): Nübel; Klostermann, Tah, Baumgartl, Mittelstädt; Neuhaus, Eggestein, Dahoud; Öztunali, Waldschmidt, Richter. Allenatore: Kuntz

ROMANIA (4-2-3-1): Radu; Manea, Nedelcearu, Pascanu, Stefan; Baluta, Cicaldau; Man, Hagi, Ivan; Puscas. Allenatore: Radoi