Genoa-Imolese: dove vederla in tv e streaming

Genoa impegnato nel terzo turno di Coppa Italia contro l'Imolese: tutte le info sulle formazioni e su come seguire la gara in tv e streaming.

La Coppa è giunta al terzo turno con l'entrata in scena delle prime squadre di : tra queste figura anche il , atteso dal confronto con l'Imolese, club militante nel girone B di Serie C. La vincente affronterà una tra e Trapani. In caso di parità dopo i novanta minuti, tempi supplementari ed eventuali penalty.

Bilancio più che positivo per il 'Grifone' nelle amichevoli fin qui disputate: quattro vittorie e un pareggio, tra cui spicca il prestigioso 3-4 inflitto ai francesi del lo scorso 20 luglio.

L'esordio in dell'Imolese è arrivato al primo turno: successo ai calci di rigore contro la Sambenedettese, replicato nell'appuntamento successivo con la Stabia, peraltro squadra di categoria superiore.

Il Genoa proverà ad andare avanti nella competizione per iniziare al meglio la stagione che vedrà i ragazzi di Aurelio Andreazzoli esordire in campionato il prossimo 25 agosto all'Olimpico contro la .

In questo articolo troverete tutto quello che c'è da sapere su Genoa-Imolese: dalle notizie relative alle formazioni alle indicazioni su come guardare il match in tv e streaming.

GENOA-IMOLESE: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Genoa-Imolese DATA 16 agosto 2019, ore 20.30 DOVE Stadio Comunale, Chiavari ARBITRO Luca Pairetto TV - STREAMING -

ORARIO GENOA-IMOLESE

Genoa-Imolese è in programma per venerdì 16 agosto 2019 allo Stadio Comunale di Chiavari, a causa dell'insufficiente capienza dell'impianto di Imola. Calcio d'inizio alle ore 20:30.

Per la partita tra Genoa e Imolese non è prevista alcuna copertura televisiva, né in chiaro nè sul satellite.

Non sarà possibile guardare Genoa-Imolese nemmeno in diretta . Chi vorrà tenersi aggiornato sul risultato, potrà fare affidamento ai profili social delle due squadre.

GENOA (3-4-1-2): Radu; Biraschi, Zapata, Romero; Ghiglione, Lerager, Schöne, Criscito; Saponara; Pinamonti, Kouamé. All. Andreazzoli

IMOLESE (4-3-3): Rossi; Tentoni, Carini, Boccardi, Garattoni; Maniero, Provenzano, Valeau; Vuthaj, Latte Lath, Marcucci. All. Coppitelli