Gattuso sui difetti del Napoli: "Creiamo e concediamo tanto, serve equilibrio"

Il passa il turno in Coppa ma non cancella i difetti mostrati nelle ultime uscite. Gennaro Gattuso lo sa e, alla 'Rai', dopo la partita vinta contro l'Empoli mette a nudo gli azzurri.

"Abbiamo affrontato una squadra piena di giovani di valore, per noi contava dare minutaggio a chi ha giocato meno e ci prendiamo la vittoria. Di sicuro servirà maggiore equilibrio".

"Giochiamo con due centrocampisti e creiamo tanto, è normale che qualcosa dobbiamo concedere. Il problema è che sprechiamo molto e quando gli avversari escono dalla prima pressione subiamo. Dobbiamo migliorare, così si fa molta fatica".

"Dopo -Napoli c'è stata un po' di involuzione, stiamo dando troppe chances, non siamo brillantissimi tatticamente. Non è una questione di schemi, stanno venendo a mancare le tante occasioni create a partita e si concede troppo campo. Oggi però non fa testo: Elmas, Lobotka o Rramani non giocavano da tantissimo, quando cambi tanto non è facile, ma serve più equilibrio".