Gasperini ad un passo dal grande colpo: "Ad un certo punto ci credevamo"

L'Atalanta sfiora l'impresa nel 'Teatro dei Sogni', ripresa e superata dal Manchester United che si prende la vetta solitaria del Gruppo F di Champions League: nulla di compromesso in ottica qualificazione per la 'Dea', agganciata però dal Villarreal a quota 4 punti.

Intervistato da 'Sky Sport', Gian Piero Gasperini ha esternato un po' di amarezza per il risultato, alla luce dell'andamento da montagne russe della gara.

"Non so se era impossibile vincere, ad un certo punto ci credevamo. Basta un episodio per accendere la gara, ci è mancato il terzo goal che l'avrebbe chiusa. Ci sono le assenze, un po' di fisicità in più ci avrebbe aiutati. I ragazzi hanno dato tutto, abbiamo preso due reti in mischia".