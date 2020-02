Galliani e il rigore di Cristiano Ronaldo: "Grave quanto il goal di Muntari? Non esageriamo..."

L'ex dirigente del Milan ha commentato il discusso penalty assegnato alla Juve: "L'episodio di Muntari va oltre il bene e il male".

Non avrà le polemiche del Derby d' , dei match tra e , ma l'altra grande sfida tra big, Juventus contro , ha generato certamente negli anni grosse discussioni. Ultima delle quali nell'andata delle semifinali di giocata nella giornata di giovedì.

A molti il rigore assegnato alla Juventus per mano di Calabria su tiro di Cristiano Ronaldo, che ha poi segnato dal dischetto, ha ricordato il gran parlare del 2012, quando nel big match Scudetto, l'arbitro non vide il goal fantasma di Muntari. Qualcosa che con la tecnologia attuale non sarebbe mai potuto accadere.

Due casi ben diversi secondo l'ex amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani:

"l rigore dato ieri alla come il gol di Muntari? Non esageriamo...".

Galliani non ha certo dimenticato quella rete/non rete: