Galles-Svizzera dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Galles sfida la Svizzera nella 1ª giornata del Girone A di Euro 2020: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

GALLES-SVIZZERA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il Galles di Robert Page affronta la Svizzera di Vladimir Petkovic nella 1ª giornata del Girone A di Euro 2020. I Dragoni hanno ottenuto il pass per la fase finale piazzandosi al 2° posto nel Gruppo H delle qualificazioni dietro la Croazia, i Rossocrociati invece hanno vinto il Gruppo D precedendo la Danimarca.

Le due Nazionali si sono affrontate 7 volte in gare ufficiali nella loro storia, con un bilancio che sorride agli elvetici con 5 vittorie e 2 successi dei britannici. Euro 2020 è la terza grande partecipazione per il Galles in una fase finale di un torneo internazionale dopo i Mondiali del 1958 e gli Europei del 2016.

La Svizzera è imbattuta nelle ultime 5 gare disputate agli Europei, cogliendo 2 vittorie e 3 pareggi. I rossocrociati dovranno tenere un occhio di riguardo per Gareth Bale: il gallese è andato a segno in ciascuna delle sue ultime 2 presenze contro gli elvetici.

In questa pagina tutte le informazioni su Galles-Svizzera: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO GALLES-SVIZZERA

Galles-Svizzera si disputerà il pomeriggio di sabato 12 giugno 2021 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Baku. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la prima in una fase finale degli Europei fra le due Nazionali, è in programma alle ore 15.00.

Gli appassionati di calcio avranno varie possibilità per vedere in tv la sfida Galles-Svizzera. La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro dalla Rai su Rai 1 (numero 1 e 501 HD del digitale terrestre), e per gli abbonati, da Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (numero 251 del satellite).

La gara del Girone A, Galles-Svizzera, sarà visibile anche in diretta streaming su diverse piattaforme: gratuitamente su Rai Play, per gli abbonati Sky anche su Sky Go. In entrambi i casi si potrà seguire la partita sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale del servizio, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android.

Una terza possibilità è rappresentata da Now, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che acquistando il pacchetto Sport permette di vedere anche le partite di Euro 2020.

permetterà di seguire il matchancheI lettori, collegandosi con il portale, avranno gli aggiornamenti minuto per minuto della gara, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

Page avrà a disposizione l'intera rosa per il debutto dei Dragoni ad Euro 2020. Il modulo sarà il 3-4-1-2. In porta agirà Hennessey. Davanti a lui linea difensiva a tre composta da Mepham, Rodon (favorito su Gunter) e Davies. in mediana Levitt e Allen agiranno da interni, con Neco Williams e Connor Roberts a presidiare le due fasce. Lo juventino Ramsey sarà il trequartista alle spalle della coppia d'attacco composta da Bale e James, quest'ultimo in vantaggio su Wilson.

Petkovic manderà in campo gli elvetici con un 3-4-2-1. Il peso dell'attacco ricadrà sulle spalle dell'ex viola Seferovic, che sarà supportato sulla trequarti da Shaqiri ed Embolo. Sulla mediana Zakaria e Xhaka giocheranno da interni, mentre Mbalu e Ricardo Rodriguez potrebbero agire da esterni. Widmer e Zuber sono le alternative, ma il giocatore dell'Eintracht Francoforte potrebbe agire anche da centrale destro nella difesa a tre nel caso fosse preferito a Benito. Accanto ad uno dei due giocheranno Elvedi e Akanji. Fra i pali ci sarà l'esperto portiere Sommer.

GALLES (3-4-1-2): Hennessey; Mepham, Rodon, Davies; N. Williams, Levitt, Allen, C. Roberts; Ramsey; Bale, James.

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Akanji, Benito; Mbabu, Zakaria, Xhaka, Ricardo Rodriguez; Shaqiri, Embolo; Seferovic