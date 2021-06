Nel gruppo dell'Italia, tocca a Galles e Svizzera scendere in campo: Bale in coppia con James, Seferovic unica punta tra gli elvetici.

L'Italia ha svolto alla grande il suo compito contro la Turchia, ora tocca a Galles e Svizzera rispondere: la prima giornata del gruppo A di Euro 2020 si chiude con la sfida delle 15 tra britannici ed elvetici, chiamati a vincere per non lasciar scappare già gli azzurri.

Si tratta del primo incontro in assoluto tra queste due squadre in una grande competizione (Mondiali ed Europei): dei sette precedenti, ben cinque sono vittorie svizzere mentre il Galles ha trionfato soltanto in un'occasione, nell'ottobre 2011.

Nessun problema di formazione per Page: davanti ad Hennessey difesa a tre composta da Mepham, Rodon e Davies. Neco Williams e Connor Roberts ad agire sugli esterni, con Levitt e Allen nella zona nevralgica del campo. Lo juventino Ramsey sulla trequarti alle spalle del tandem offensivo formato da Bale e James.

Retroguardia a tre anche per Petkovic (vecchia conoscenza della Lazio): Elvedi, Akanji e Benito a protezione della porta dell'esperto Sommer. Mbabu e l'ex milanista Ricardo Rodriguez a spingere sulle fasce, Zakaria e Xhaka in piena mediana. Shaqiri ed Embolo rifinitori per l'unica punta Seferovic.

GALLES (3-4-1-2): Hennessey; Mepham, Rodon, Davies; Neco Williams, Levitt, Allen, Connor Roberts; Ramsey; Bale, James.

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Akanji, Benito; Mbabu, Zakaria, Xhaka, Ricardo Rodriguez; Shaqiri, Embolo; Seferovic.