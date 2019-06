Gago rivela: "Pensavo di smettere, mio figlio mi ha chiesto di tornare"

Di infortuni seri nella sua carriera Fernando Gago ne ha avuti a bizzeffe: basti pensare alla rottura del tendine d'Achille della gamba destra, problema che lo ha perseguitato in più di una circostanza e che gli ha seriamente fatto pensare di appendere gli scarpini al chiodo una volta per tutte.

Alla fine la forza di volontà ha prevalso sul dolore e gli ha permesso di tornare al Velez Sarsfield, dove il Boca Juniors lo ha ceduto in prestito con diritto di riscatto.

Nella conferenza stampa di presentazione, l'ex centrocampista di e ha rivelato la richiesta del figlio che lo ha indotto a non interrompere l'attività agonistica, scenario plausibile solo qualche mese fa.

Si tratta di un ritorno nel 'Fortín': qui Gago giocò, sempre in prestito, nel 2013, anche se allora le presenze totali furono appena sette con un goal all'attivo.

"Ho bisogno di questa preseason per ritrovare la forma, per parlare con l'allenatore e capire cosa posso offrire alla squadra. Il Velez è stato importante per me quando avevo bisogno di lasciare il : qui mi hanno aperto le porte, volevo indossare questa maglia ancora una volta. Con Gabriel (Heinze, ndr) ci siamo visti, la nostra amicizia va in secondo piano: abbiamo giocato insieme ma ora lui è il tecnico e io un giocatore. Tutti erano d'accordo fin dall'inizio a volermi, non appena si è presentata l'opportunità l'ho colta al volo in due minuti".