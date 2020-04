Gabriel Martinelli, la scoperta dell'Arsenal in stile Football Manager

In meno di un anno Gabriel Martinelli è passato dalla quarta serie brasiliana all'Arsenal: scopriamo com'è successo.

Il mondo del mercato è complicato: agenti e calciatori cercano di accaparrarsi 'una fetta della torta', ma è possibile notare come l'arte dello scouting sia qualcosa di ancora presente. Ore ed ore di ricerca a volte non danno i loro frutti, ma quando si pesca bene può rivelarsi estremamente utile per quel club.

Un esempio è Gabriel Martinelli, tra le fila dell'Ituano (quarta serie brasiliana) meno di un anno fa e che ad oggi ha segnato 10 goal con l' in stagione dal suo arrivo in . E' la prima volta dopo Nicolas Anelka 20 anni fa. Niente casualità, semplicemente l'efficacia dello scouting.

La rete di osservatori dei Gunners ha monitorato svariate volte il talento verdeoro, sia in video che dal vivo, valutando anche il suo comportamento fuori dal campo.

Altre squadre

Francis Cagigao, personaggio chiave nell'approdo di Fabregas all'Arsenal oltre 10 anni fa, è stato l'uomo decisivo anche stavolta. Capo osservatori internazionale dell'Arsenal, si è recato in Sudamerica per guardare Martinelli con l'Ituano prima di mettere in piedi l'operazione.

Si tratta dell'emblema di quanto sia importante avere una rete scouting di qualità all'interno di una società, capace di pescare in tutto il mondo. Così Fabregas commentò su Twitter poco dopo l'eurogoal di Martinelli - sesto nella Top 50 NxGn dei migliori giovani al mondo - contro il Chelse a gennaio.

"Francis Cagigao colpisce ancora: leggenda!"

Prima di approdare all'Arsenal, Martinelli era già noto ai migliori club europei. Tra il 2015 e il 2017 fu in prova per ben 4 occasioni col , giocando anche al fianco di Greenwood in un'amichevole U18 contro il Lincoln City.

Così come trascorse un periodo con la Masia del , ma nè i blaugrana nè i Red Devils decisero di tesserare il talento di Guarulhos (seconda città più grande dello stato di San Paolo).

L'Arsenal, invece, non ha avuto riserve. Dopo mesi di scouting Cagigao si è convinto che Martinelli potesse sfondare e lo portò in Inghilterra per meno di 7 milioni di euro.

Quando l'affare fu ufficializzato in molti furono scettici, pensando che il brasiliano sarebbe stato aggregato alle giovanili o spedito in prestito. Ma per Paulo Freitas, capo ricercatore brasiliano del videogame Football Manager, vedere Martinelli imporsi subito in Europa non è stata una sorpresa.

In patria il suo talento era già noto, con Freitas a conoscenza da tempo delle qualità dell'attaccante ben prima del trasferimento all'Arsenal.

Football Manager, il top della simulazione manageriale, resta il leader nel suo settore e vanta una rete di osservatori che abbraccia anche i più grandi club d'Europa. Così Freitas a Goal.

"Abbamo ricercatori che lavorano su un Paese o un campionato, mentre assistenti si dedicano a squadre specifiche. Io, ad esempio, sono capo ricercatore in e con me c'è un assistente per il Flamengo. Le squadre di scouting variano di dimensione, da due nei Paesi o campionati più piccoli ad alcune centinaia nei Paesi o campionati più grandi. Gli scout si tengono in contatto tra loro per evitare problemi o che qualcuno venga sottovalutato o sopravvalutato".

Quando un club acquista un giovane sconosciuto spesso i tifosi guardano su Football Manager per saperne di più e soprattutto per conoscere il potenziale di quel giocatore, questo fa capire quanto la rete di Football Manager sia stimata in tutto il mondo.

Ma come si fa a individuare i migliori talenti del mondo ed includerli nel gioco? In che modo questo processo è diverso da quello dei club? Freitas ha provato a spiegarlo.

"E' un po' diverso perché una società valuta in base alle esigenze della squadra, mentre in Football Manager valutiamo sia il giocatore che le squadre al completo".

Freitas quindi si è soffermato ancora sulle differenza tra il lavoro degli scout di Football Manager e quelli delle squadre.

“Ci concentriamo meno su un singolo giocatore e più su come i giocatori interagiscono tra loro. Il numero di volte in cui un giocatore viene visionato varia, di solito lo analizziamo nuovamente quando la sua situazione cambia. Le informazioni che raccogliamo devono essere convertite in numeri perché i giocatori sono classificati in questo modo nel database. Quindi a un buon giocatore viene assegnato un punteggio di 14, mentre a un calciatore di livello mondiale 18".

Nella corsa ai migliori giovani del mondo i contatti giusti possono essere la chiave per concludere l'affare e anche in Football Manager non è molto diverso, come ha spiegato Freitas.

“Succede a volte ma varia da Paese a Paese, dipende dalla popolarità di Football Manager. E' successo con Gerson che allora era nelle giovanili del Fluminense, è diventato un giocatore chiave e si è trasferito in Europa dove le cose non sono andate bene. Ora è un giocatore chiave per il Flamengo e dovrebbe essere convocato in Nazionale".

Le statistiche di Martinelli in Football Manager 2019

E Martinelli?