Fulham, Ranieri contro Kamara: "Ha sbagliato il rigore e non si è scusato"

Claudio Ranieri ha svoltato la stagione del Fulham, trovando il terzo risultato utile nella gara contro l'Huddersfield di sabato pomeriggio. Partita vinta grazie ad un goal nel finale di Mitrovic, ma la partita si era messa su binari sbagliati, per colpa di un rigore sbagliato.

Oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratis su DAZN

Durante la partita, infatti, è stato concesso un rigore al Fulham, che Aboubakar Kamara ha voluto tirare a tutti i costi, litigando con Mitrovic e altri compagni. Gli ordini dalla panchina erano chiari: il rigore apparteneva a Mitrovic. Kamara, in più, ha tirato un pessimo tiro dagli undici metri, sbagliandolo.

A fine partita Claudio Ranieri non ha risparmiato a parole Aboubakar Kamara, sfogandosi per il suo comportamento.

"Non ha rispettato me, il club, i suoi compagni e il pubblico. Non ha sentito ragione, ha voluto tirare perché l'ultimo rigore lo aveva segnato, ma e mie gerarchie erano chiare. Ci ho parlato, ma non credo abbia capito. Le cose vanno male per chi pensa solo a sé stesso. Non si è scusato, non mi è mai capitato di vedere un comportamento del genere".