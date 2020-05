Friburgo-Bayer Leverkusen dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Friburgo sfida il Bayer Leverkusen nell'anticipo del 29° turno di Bundesliga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La 29ª giornata di si apre con l'anticipo dello Schwarzwald-Stadion fra il di Christian Streich e il di Peter Bosz. I padroni di casa sono attualmente all'8° posto in classifica con 38 punti conquistati, frutto di 10 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte, e hanno un distacco di 4 lunghezze dalla zona .

Le Aspirine si trovano invece in 4ª posizione a quota 53 punti assieme al M'Gladbach, con un cammino di 16 successi, 5 pareggi e 7 k.o., e sono in lotta per un piazzamento Champions.

I 39 precedenti in Bundesliga fra le due formazioni sorridono al Bayer Leverkusen, che ha un bilancio positivo di 17 vittorie, 13 pareggi e 13 sconfitte. Nel match di andata giocatosi alla BayArena è arrivato un pareggio per 1-1, con reti di Höler per il Friburgo e di Moussa Diaby per la squadra di Bosz.

Nelle ultime 4 giornate, il Friburgo ha collezionato una vittoria, 2 pareggi, fra cui quello nel turno infrasettimanale con l' Francoforte, e una sconfitta. Il Bayer Leverkusen, reduce dal pesante k.o. interno contro il , aveva precedentemente ottenuto 3 vittorie consecutive in Bundesliga.

Il centravanti Nils Petersen con 9 goal è il miglior marcatore del Friburgo, il gioiello Kai Havertz è invece il giocatore più prolifico del Bayer Leverkusen con un bottino personale di 10 reti in campionato. In questa pagina tutte le informazioni su Friburgo-Bayer Leverkusen: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

FRIBURGO-BAYER LEVERKUSEN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Friburgo-Bayer Leverkusen

Friburgo-Bayer Leverkusen Data: 29 maggio 2020

29 maggio 2020 Orario: 20.30

20.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO FRIBURGO-BAYER LEVERKUSEN

Friburgo-Bayer Leverkusen si giocherà la sera di venerdì 29 maggio 2020 nella cornice dello Schwarzwald-Stadion di Friburgo e a porte chiuse, come previsto nel protocollo per la ripresa del campionato tedesco, per contrastare l'emergenza Coronavirus. Il fischio d'inizio della partita è previsto per le ore 20.30.

L'anticipo Friburgo-Bayer Leverkusen sarà trasmesso in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (numero 203 del satellite).

Oltre che in tv, Friburgo-Bayer Leverkusen sarà visibile anche in diretta . Gli abbonati Sky, mediante Sky Go, potranno seguire la sfida sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi Android e iOS, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

L'anticipo di Bundesliga sarà trasmesso inoltre anche su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che dà la possibilità di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.

Streich punterà probabilmente sul 4-4-2. Davanti il bomber Petersen potrebbe rilevare Waldschmidt e far coppia con Höler. A centrocampo, Sallai e l'italiano Grifo presidieranno probabilmente le due fasce laterali, con Abrashi accanto ad Höfler in mezzo. In porta giocherà Schwolow. In difesa Schmid e Günter dovrebbero agire da terzini, con Koch e Gulde a comporre la coppia centrale.

Dubbi di formazione per Bosz, che non è escluso possa cambiare qualcosa dopo il brutto scivolone contro il Wolfsburg nel turno infrasettimanale. Davanti in ogni caso non dovrebbero esserci dubbi sulla conferma di Havertz come falso nove. Alle sue spalle l'unico sicuro del posto da titolare sembra Amiri, mentre Bellarabi e Wirtz e Diaby e Bailey duellano per una maglia. In mediana è probabile la conferma della coppia composta da Aránguiz e Demirbay. Dietro, davanti al portiere Hradecky, Sven Bender dovrebbe affiancare Tapsoba al centro della linea difensiva, mentre Weiser e Wendell si candidano per il ruolo di terzini.

FRIBURGO (4-4-2): Schwolow; Schmid, Koch, Gulde, Günter; Sallai, Abrashi, Höfler, Grifo; Petersen, Höler.

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; Weiser, S. Bender, Tapsoba, Wendell; Aránguiz, Demirbay; Bellarabi, Amiri, Diaby; Havertz.