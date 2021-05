Francisco Conceicao, il figlio d'arte accostato a Messi

Il 18enne del Porto, figlio di Sergio Conceicao, ha esordito in Champions League contro la Juventus e sfiderà l'Italia agli Europei Under 21.

Quando un tecnico allena il proprio figlio, può andare in due modi: o lo 'coccola' troppo e viene accusato di favoritismi, oppure accantona il legame affettivo e lo carica di responsabilità.

E' questo il bivio che si è trovato davanti Sergio Conceicao, dato in pole per il dopo-Gattuso sulla panchina del Napoli, dopo che nell'estate 2020 i suoi due figli hanno firmato contratti 'pro' col Porto.

Rodrigo, il più grande, ha giocato la maggior parte del tempo con la squadra 'B', mentre ben diversa è stata la parabola di Francisco, quartogenito di mister Sergio.

Noto anche come 'Chico', quando nel 2017 è entrato nelle giovanili del Porto è stato subito battezzato 'Messi di Olival' per lo stile di gioco che ricorda quello della Pulce. A febbraio, contro il Boavista, Sergio Conceicao lo ha lanciato in prima squadra.

Inserito a 13 minuti dalla fine col Porto in svantaggio per 2-1, nel giro di cinque minuti 'Chico' si è guadagnato il rigore del 2-2 e 6 giri di lancetta più tardi ha trovato il goal dopo essersi bevuto mezza difesa avversaria.

L'abbraccio con papà Sergio ha fatto il giro del mondo, peccato che la VAR ha annullato la rete di Francisco per fuorigioco: ma la sua prestazione, ha catturato ugualmente l'attenzione di molti addetti ai lavori.

La conferma del talento di Conceicao jr. è arrivata una settimana dopo, quando subentrato contro il Maritimo si è procurato un altro penalty giocando 24' che gli sono valsi il premio di 'man of the match'.

'Chico' inizia a formarsi ad 8 anni, quando il padre torna in patria dopo l'esperienza in Belgio al timone dello Standard Liegi. Il figlio fu aggregato al Belenenses, ma lo Sporting si muove subito per tesserarlo e lo affianca a gioiellini del calibro di Nuno Mendes, Eduardo Quaresma e Joelson Fernandes, tutti inseriti nella lista NXGN 2021 dei migliori calciatori adolescenti al mondo.

"Mentalmente, è sempre stato molto forte - ha detto a 'Mais Futebol' Joao Plantier, uno dei primi allenatori di Conceicao allo Sporting - Non ha e non ha mai avuto paura di avere palla e di correre rischi. E non è facile mantenere questo coraggio durante l'allenamento, perché alcuni allenatori lo limitano". "Fortunatamente Francisco capisce bene il gioco e non ha paura di rischiare o dare la sfera a qualcuno che è in una posizione migliore quando serve. Ha un equilibrio naturale, cambia facilmente idea ed è estremamente aggressivo in difesa e in attacco".

Chico trascorre sei stagioni con lo Sporting fino al 2017, quando suo padre Sergio viene che suo padre viene assunto come nuovo allenatore del Porto e lui ha seguito suo papà all'Estadio do Dragao.

Dopo una serie di 15 partite in cui ha segnato 15 goal con l'Under 17 del club nel 2018/19, il piccolo mancino che gioca prevalentemente a destra ha iniziato a far ammattire gli avversari.

"Francisco è simile a Messi - ha detto a 'Record' l'ex difensore del Porto Eduardo Luis - Se vogliamo paragonarlo a qualche calciatore famoso, è come Messi. Il ragazzo ha tutte le potenzialità per diventare un grande giocatore".

Suo padre, però, non era così contento di sentire simili paragoni.

"Non è bello - ha detto ad 'A Bola' nel gennaio 2019 - Penso che sia brutto perché può portarti a uno stato mentale diverso da quello che penso debba avere un ragazzo di 16 o 17 anni. Deve divertirsi. Il calcio per lui deve essere giocato con piacere, con gioia e ovviamente seguendo i propri sogni, ma in modo realistico e sereno".

"Non si può pensare di aver raggiunto il tuo massimo facendo due o tre dribbling, bisogna essere forti anche nella fase difensiva".

È chiaro che Conceicao senior non può essere accusato di favoritismo, dato che Chico ha anche seguito una dieta rigorosa nell'ultimo anno, in particolare quando si è trovato a casa durante il lockdown dovuto all'emergenza Covid nella primavera del 2020.

Questo metodo sembra aver dato i suoi frutti, con Chico che ha concluso la stagione collezionando 17 presenze in prima squadra, incluso un esordio in Champions League contro la Juventus che lo ha visto diventare il secondo giocatore più giovane debuttante del Porto nella storia della competizione.

Le prestazioni del 18enne gli sono valse la convocazione nella rosa del Portogallo per le fase a gironi del Campionato Europeo Under 21 di marzo, dove a sua volta è diventato il marcatore più giovane di sempre della Nazionale nel torneo dopo aver segnato contro la Svizzera.

Tornerà in azione lunedì prossimo, quando il Portogallo affronterà l'Italia nei quarti di finale, con le fasi a eliminazione diretta che si giocheranno nel corso di sette giorni prima degli Europei senior di questa estate. Il 'Messi di Olival' ha tutto per arrivare in alto.