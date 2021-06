Francia-Svizzera dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Continuano gli ottavi di finale di Euro 2020: entra di scena la Francia che sfida la Svizzera. Chi vince affronta una tra Spagna e Croazia.

FRANCIA-SVIZZERA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Francia-Svizzera

Francia-Svizzera Data: 28 giugno 2021

28 giugno 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Rai 1 (numero 1 e 501 HD digitale terrestre), Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre, Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite)

Rai 1 (numero 1 e 501 HD digitale terrestre), Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre, Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite) Streaming: Rai Play, Sky Go e NOW

La Francia, campione del mondo in carica e vincitrice del gruppo F, gioca gli ottavi di finale contro la Svizzera, arrivata terza nel gruppo A, quello dell'Italia.

Una sfida sbilanciata, ma si sa che nelle gare ad eliminazione diretta tutto può succedere. I francesi hanno conquistato una vittoria (contro la Germania) e poi due pareggi (contro l'Ungheria e il Portogallo) palesando qualche dubbio, ma riuscendo comunque a vincere il "raggruppamento della morte".

Gli svizzeri, invece, non sono riusciti ad agguantare il secondo posto dietro l'Italia, ma hanno vinto contro la Turchia (3-1), pareggiato contro il Galles (1-1) e perso contro gli azzurri (0-3). Il terzo posto ha portato l'avversario più duro, i francesi vice campioni d'Europa.

La vincente della sfida affronterà nei quarti quella che uscirà dallo scontro tra Croazia e Spagna. Nei 38 precedenti tra Svizzera e Francia ci sono stati 12 successi rossocrociati e 16 dei Bleus. L'ultimo precedente risale proprio allo scorso europeo, quando finì 0-0.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Francia-Svizzera: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO FRANCIA-SVIZZERA

Francia-Svizzera si disputerà lunedì 28 giugno nel palcoscenico dell'Arena Nazionale di Bucarest. Il fischio d'inizio della partita è in programma per le ore 21.00

Tifosi e appassionati avranno diverse opzioni per seguire Francia-Svizzera in diretta televisiva. La Rai trasmetterà la partita in chiaro su Rai 1 (canali 1 e 501 HD del digitale terrestre), mentre gli abbonati Sky potranno vederla sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre, Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Francia-Svizzera sarà trasmessa anche in diretta streaming. Sulla Rai sarà possibile seguirla in chiaro attraverso Rai Play, mentre gli abbonati Sky potranno vederla grazie a Sky Go. In entrambi i casi, da pc o notebook sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, mentre sui dispositivi mobili come tablet e smartphone occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android.

L'alternativa è costituita da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette agli utenti che acquistano il pacchetto Sport di vedere le partite di Euro 2020.

Goal consentirà ai suoi lettori di seguire Francia-Svizzera anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, dal calcio d'inizio fino al fischio finale, con la descrizione delle azioni più importanti, dei goal e degli eventi.

Verosimilmente i francesi scenderanno in campo con il classico 4-3-3, ma con alcune novità possibili. Lloris tra i pali, Koundé e Rabiot terzini (da valutare sia Pavard che Hernandez e Digne), Varane e Kimpembe centrali. Pogba, Kanté e Tolisso in mediana. Tridente delle meraviglie formato da Mbappé, Griezmann e Benzema.

3-4-1-2, invece, per gli svizzeri con Sommer tra i pali, Elvedi, Akanji e Rodriguez in difesa, con Schär che slitta in panchina. Widmer e Zuber esterni, Freuler e Xhaka interni. Shaqiri ed Embolo supportano l'unica punta Seferovic.

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Koundé, Varane, Kimpembe, Rabiot; Pogba, Kanté, Tolisso; Mbappé, Benzema, Griezmann.

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber; Shaqiri, Embolo; Seferovic.