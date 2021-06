Francia e Svizzera si sfidano negli ottavi di finale di Euro 2020. Deschamps pensa alla difesa a tre, Rabiot esterno di centrocampo.

Tra le partite in programma per gli ottavi di finale di Euro 2020 figura anche quella tra Francia e Svizzera. Una partita il cui esito appare scontato, ma che può riservare numerose sorprese e come tante altre già andate in scena in questi Europei.



Il teatro scelto per questo match è la National Arena di Bucarest, da cui uscirà il vincitore che dovrà affrontare nei quarti di finale la Nazionale che prevarrà dalla sfida tra Croazia e Spagna.



La Francia, partita come la principale candidata per la vittoria finale, ha faticato non poco per primeggiare nel Gruppo F. Dopo la vittoria per 1-0 contro la Germania, infatti, sono arrivati due sofferti pareggi (per 1-1 contro l'Ungheria e per 2-2 contro il Portogallo).



Fase a gironi altrettanto complicata per la Svizzera, che ha conquistato l'accesso agli ottavi di finale finendo nel lotto delle migliori terze. Gli elvetici hanno iniziato a rilento, con un pareggio per 1-1 contro il Galles e con la netta sconfitta per 3-0 contro l'Italia. Decisivo per le sorti svizzere il 3-1 ai danni della Turchia all'ultima giornata.



Deschamps non potrà contare su Koundé e Digne, entrambi infortunati, mentre Lucas Hernandez non è ancora al meglio: possibile quindi il passaggio alla difesa a tre con l'inserimento di Lenglet e la conferma di Rabiot esterno sinistro. Sulla destra rientra Pavard.



In mediana confermatissimi Kantè e Pogba, davanti ovviamente nessun dubbio con in campo il tridente formato da Mbappé, Benzema e Griezmann.



Petkovic risponde con il 3-4-2-1, che avrà il compito di arginare le avanzate francesi per poi ripartire in contropiede. Sommer confermato in porta, protetto dal trio difensivo composto da Elvedi, Akanji e Rodriguez.



Widmer e Zuber dovranno garantire spinta e copertura difensiva sulle fasce laterali, con Freuler e Xhaka nel cuore della mediana. Shaqiri ed Embolo giocheranno tra le linee, a supporto dell'unica punta Seferovic.

FRANCIA (3-4-3): Lloris; Varane, Lenglet, Kimpembe; Pavard, Pogba, Kanté, Rabiot; Mbappé, Benzema, Griezmann.

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber; Shaqiri, Embolo; Seferovic.