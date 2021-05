Probabili formazioni Torino-Benevento: c'è Zaza, chance per Di Serio

Torino salvo, Benevento retrocesso in B: granata col tandem Zaza-Sanabria, Inzaghi lancia dal 1' Manfredini, Pastina e Di Serio.

Doveva essere uno spareggio per restare in Serie A, invece Torino-Benevento non ha nulla da dire ai fini della classifica. Scenario capovoltosi col pareggio strappato dai granata nel recupero contro la Lazio, che ha condannato i sanniti alla retrocessione e salvato i piemontesi.

Nicola, nell'ultima fatica di una tribolata stagione, lascia a riposo Belotti e schiera il tandem d'attacco Zaza-Sanabria, confermando Verdi nei panni di mezzala. Sulle fasce Vojvoda e Ansaldi, difesa con Izzo, Bremer e Buongiorno a protezione di Ujkani.

Nel Benevento diverse novità di formazione, con Inzaghi che lancia dal 1' il portiere Manfredini, il terzino Pastina e l'attaccante Di Serio. Maglia anche per Dabo e Insigne, Lapadula riferimento offensivo. Attesa per la possibile chance concessa nella ripresa al portiere Gori, pronto a diventare il più 'anziano' di sempre ad esordire in Serie A .

TORINO (3-5-2): Ujkani; Izzo, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Zaza, Sanabria.