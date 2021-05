Torino-Benevento dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Torino ospita il Benevento nell'ultima giornata stagionale della Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

TORINO-BENEVENTO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Torino-Benevento

Torino-Benevento Data: 23 maggio 2021

23 maggio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Sky Sport (numero 254 del satellite)

Sky Sport (numero 254 del satellite) Streaming: Sky Go e NOW

Doveva essere una sentitissima sfida salvezza, invece si è trasformata solamente in una passerella. Per il Torino verso un'altra stagione di Serie A dopo una salvezza soffertissima, per il Benevento invece l'ultima partita della stagione verso il ritorno in Serie B.

I granata hanno conquistato la salvezza alla penultima partita, nel recupero contro la Lazio: lo 0-0 è stato sufficiente per evitare di doversi giocare tutto all'ultima giornata, condannando contestualmente i giallorossi alla aritmetica retrocessione nella serie cadetta dopo la promozione dello scorso anno.

Per la squadra di Davide Nicola sarà anche l'occasione di salutare il proprio stadio con un risultato positivo, visto che l'ultima sfida interna è terminata con un durissimo 0-7 subito al Milan che sembrava poter condannare la squadra alla retrocessione.

Il Benevento spera invece di ottenere un'altra vittoria nel girone di ritorno: finora l'unica è stata contro la Juventus a Torino, con il goal di Gaich. I sanniti arrrivano con il rimpianto dell'1-1 interno con il Crotone già retrocesso, con il goal di Simy nel recupero che è di fatto valso il pass per la B.

Qui potete trovare tutte le informazioni su Torino-Benevento: dalle ultime sulle formazioni a dove vedere la partita in tv e streaming .

ORARIO TORINO-BENEVENTO

Torino-Benevento si giocherà domenica 23 maggio 2021 alle ore 20.45. Sede della partita, valida per la 38ª giornata della Serie A 2020/21, sarà lo Stadio Olimpico Grande Torino.

Torino-Benevento sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky. Canale di riferimento per seguire il match sarà Sky Sport al numero 254 del satellite.

Come tutta la programmazione calcistica di Sky, la sfida tra Torino e Benevento sarà disponibile anche in streaming attraverso Sky Go. L'app è disponibile su dispositivi come pc, smartphone e tablet. La sfida è disponibile anche su NOW, il servizio di Sky che propone diversi pacchetti.

IN DIRETTA SU GOAL

La sfida dell'Olimpico Grande Torino tra il Torino e il Benevento potrà essere seguita anche su Goal, attraverso la nostra diretta testuale. Vi daremo tutti gli aggiornamenti sul match in tempo reale sul nostro

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-BENEVENTO

Anche con la salvezza già in tasca, Nicola potrebbe effettuare poche rotazioni: Sirigu verso la conferma tra i pali. Izzo al centro della difesa con Bremer e Nkoulou, con Vojvoda e Ansaldi larghi sulle corsie. Rincon e Verdi ai lati di Mandragora, con Sanabria che può essere confermato per affiancare Belotti.

Inzaghi si affiderà a Montipò tra i pali, con Letizia, Glik e Barba insieme a Caldirola in difesa, con Tuia verso la panchina. Dabo ed Hetemaj ai lati di Schiattarella, con Improta e Insigne a dare fantasia dietro Lapadula.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Dabo; Improta, Insigne; Lapadula.