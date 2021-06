Probabili formazioni Svizzera-Turchia: Embolo confermato

La Svizzera coltiva qualche flebile speranza di secondo posto: dovrà battere la Turchia, ad un passo dall'eliminazione e ancora a zero punti.

L'Euro 2020 di Svizzera e Turchia non può essere considerato un torneo positivo: solo un punto per gli elvetici, addirittura nessuno per i turchi che hanno poche speranze di finire quantomeno al terzo posto del gruppo A per sperare nel ripescaggio.

Qualche possibilità - seppur remota - in più ce l'ha la Svizzera, che però dovrà gioco forza vincere con un certo scarto e sperare che da Roma arrivi la notizia del successo dell'Italia sul Galles, magari con molte reti di differenza.

Petkovic non cambia il reparto offensivo: Shaqiri dietro alla coppia Embolo-Seferovic, panchina per Gavranovic. Widmer e Zuber gli esterni a tutta fascia, conferma per Xhaka e Freuler in mezzo. Rodriguez scala tra i tre di difesa con Elvedi e Akanji, davanti alla porta di Sommer.

Güneş lancia il sassolese Ayhan in mediana accanto a Kahveci, con Dervisoglu, Calhanoglu e Ünder alle spalle di Burak Yilmaz. Retroguardia con Celik e Müldür ad agire nel ruolo di terzini, Demiral e Söyüncü centrali. Cakir tra i pali.

SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Xhaka, Freuler, Zuber; Shaqiri; Embolo, Seferovic.

TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Celik, Demiral, Söyüncü, Müldür; Kahveci, Ayhan; Dervisoglu, Calhanoglu, Ünder; Burak Yilmaz.