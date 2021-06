Svizzera-Turchia dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Svizzera e Turchia si sfidano nella terza giornata del Gruppo A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SVIZZERA-TURCHIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Svizzera-Turchia

Svizzera-Turchia Data: 20 giugno 2021

20 giugno 2021 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: Sky Sport (canale numero 253 satellitare)

Sky Sport (canale numero 253 satellitare) Streaming: Sky Go e NOW

Svizzera-Turchia si affrontano a Baku per la terza giornata del gruppo A. Praticamente uno spareggio tra le due squadre per ambire al passaggio agli ottavi di finale. Il pareggio non serve a nessuno, mentre con una vittoria si aprirebbero diversi scenari. La squadra di Petkovic è reduce dalla sconfitta (3-0) contro l'Italia. All'esordio, invece, 1-1 contro il Galles. Peggio, invece, la formazione di Gunes. travolta all'esordio dagli azzurri (3-0) e sconfitta pure contro il Galles (2-0). Serve un successo (ampio) per sperare nel ripescaggio tra le migliori terze.

Svizzera e Turchia si sono affrontate complessivamente 9 volte. Il bilancio è nettamente a favore dei turchi, vincitori in 5 occasioni contro i 2 successi rossocrociati mentre altre 2 partite sono terminate con un pareggio.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Svizzera-Turchia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO SVIZZERA-TURCHIA

La gara tra Svizzera e Turchia, valevole per il gruppo A di Euro 2020, si disputerà domenica 20 giugno alle ore 18 allo stadio "Olimpico" di Baku.

Svizzera-Turchia sarà disponibile in diretta tv in esclusiva su Sky, precisamente sul canale Sky Sport (numero 253 satellite)

Per assistere alla gara tra Svizzera e Turchia in streaming servirà sintonizzarsi su Sky Go, servizio per gli abbonati Sky, e Now TV, che propone pacchetti comprendenti le gare di Euro2020, visibili anche in streaming.

3-4-2-1 per la Svizzera con Sommer tra i pali, Elvedi, Schär e Akanji in difesa. Mbabu e Zuber (in vantaggio su Rodriguez) esterni, Zakaria più di Freuler e Xhaka interni. Shaqiri ed Embolo alle spalle di Gavranovic.

4-1-4-1 per la Turchia con Cakir in porta, Celik, Soyuncu, Demirali e Müldür in difesa, Yokuslu in mezzo, Karaman, Yazici, Tufan e Calhanoglu in mediana. Burak Yilmaz centravanti.

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Mbabu, Zakaria, Xhaka, Zuber; Shaqiri, Embolo; Gavranovic.

TURCHIA (4-1-4-1): Cakir; Celik, Soyuncu, Demiral, Müldür; Yokuslu; Karaman, Yazici, Tufan, Calhanoglu; Burak Yilmaz.