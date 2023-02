Solo due punti dividono Salernitana e Juventus in classifica. Allegri sceglie Vlahovic, Nicola punta sul tridente Candreva-Piatek-Dia.

La classifica dice che Salernitana e Juventus sono ad appena un paio di punti di distanza l'una dall'altra. Ed è per questo che Massimiliano Allegri ha definito la gara "uno scontro salvezza". Esagerando, naturalmente, perché senza la celebre penalizzazione di 15 punti i bianconeri sarebbero in ben altra posizione.

Però la realtà è questa. E dice che, oggi, l'obiettivo più plausibile della Juventus è la rincorsa al settimo posto - attualmente occupato dal Torino - che vale la qualificazione alla Conference League. Un percorso che prende il via proprio a Salerno, nel posticipo dei posticipi, programmato addirittura in un martedì sera.

Allegri darà fiducia a Vlahovic, tornato contro il Monza: panchina per Kean, indisponibile invece Milik. Alle spalle del serbo ecco Di Maria, mentre Chiesa potrebbe entrare solo a partita in corso. Cuadrado più di De Sciglio sulla fascia destra, Miretti favorito su Fagioli in mezzo al campo. Assenti Bonucci, Pogba e Paredes, oltre Milik e al lungodegente Kaio Jorge.

Salernitana rinfrancata dal colpo di Lecce e in campo col nuovo 4-3-3, in cui il terzino destro dovrebbe essere Daniliuc. In mezzo al campo Nicolussi Caviglia si candida per prendere il posto di Bohinen. Intoccabile il tridente offensivo Candreva-Piatek-Dia.

SALERNITANA (4-3-3): Ochoa; Daniliuc, Troost-Ekong, Bronn, Bradaric; Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Vilhena; Candreva, Piatek, Dia.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic.