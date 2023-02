Perché Salernitana-Juventus si gioca martedì

La ventunesima giornata si chiude martedi sera col posticipo tra Salernitana e Juventus. I bianconeri hanno giocato giovedì in Coppa Italia.

La ventunesima giornata non è terminata col posticipo che domenica sera ha visto l'Inter vincere il derby col Milan.

Tra lunedì e martedì infatti ci sono in programma altre tre partite. Lunedì 6 febbraio si giocano Verona-Lazio e Monza-Sampdoria, mentre martedì 7 febbraio toccherà alla Juventus scendere in campo a Salerno.

PERCH È SALERNITANA-JUVENTUS SI GIOCA MARTEDI

Ufficialmente non c'è una motivazione sul posticipo della gara. I bianconeri hanno giocato giovedì scorso il quarto di finale della Coppa Italia contro la Lazio e torneranno in campo domenica prossima in casa contro la Fiorentina.

La Lazio, avversaria della Juventus in Coppa Italia, come detto invece giocherà la sua partita lunedì sera anche perché sabato prossimo sarà impegnata nell'anticipo della ventiduesima giornata contro l'Atalanta.