Probabili formazioni Milan-Liverpool: Ibrahimovic torna titolare

A 90 minuti dal termine del girone, il Milan non ha tra le mani il proprio destino in Champions League: i rossoneri sanno, però, che contro il Liverpool andrà bene un solo risultato, ossia la vittoria, circostanza tutt'altro che semplice alla luce della classifica.

I 'Reds', infatti, hanno totalizzato 15 punti su 15 e flirtano con l'idea di chiudere a punteggio pieno: non è di quest'ultimo avviso il Milan, al momento terzo con 4 punti (gli stessi dell'Atletico Madrid) e a -1 dal Porto secondo.

Per festeggiare la qualificazione tra le migliori 16 d'Europa, il 'Diavolo' dovrà come detto battere il Liverpool e sperare in buone notizie provenienti dal Portogallo: un pareggio tra Porto e Atletico Madrid, unito ai tre punti del Milan, proietterebbe i rossoneri al turno successivo. Potrebbe andare bene anche un contemporaneo successo dei 'Colchoneros', a patto che la differenza reti totale alla fine premi i lombardi.

Pioli ha da poco perso Leão, non Ibrahimovic che si riprenderà il suo posto al centro dell'attacco dopo aver riposato contro la Salernitana. Krunic giocherà a sinistra nei tre trequartisti, Messias verso la conferma sull'out opposto. Romagnoli affiancherà Tomori al centro della difesa, in sostituzione di Kjaer che ha finito anzitempo la stagione.

Klopp sembra intenzionato a far giocare Salah dall'inizio insieme a Origi e con Mané regolarmente impiegato sulla corsia mancina del tridente offensivo. Oxlade-Chamberlain al posto di Thiago Alcantara.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-LIVERPOOL

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Romagnoli, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Diaz, Krunic; Ibrahimovic. All. Pioli

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Williams, Gomez, Van Dijk, Tsimikas; Henderson, Oxlade-Chamberlain, Morton; Salah, Origi, Mané. All. Klopp