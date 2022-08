Lazio e Bologna debuttano nella nuova Serie A nella sfida dell'Olimpico: fuori Luis Alberto e Pedro, in tre si giocano un posto accanto ad Arnautovic.

La stagione della Lazio di Maurizio Sarri si apre all'Olimpico. Davanti a oltre 40 mila spettatori attesi, i biancocelesti debuttano nella Serie A 2022/2023 contro il Bologna del grande ex Sinisa Mihajlovic.

Le due squadre vogliono partire subito con il piede giusto e conquistare i primi punti nel nuovo campionato. I biancocelesti hanno conquistato il successo all'esordo negli ultimi tre campionati di Serie, ma non ci sono mai riusciti quattro volte di fila.

Nella passata stagione, il Bologna ha vinto 3-2 contro la Salernitana nella prima giornata; i rossoblù non trovano due vittorie di fila all’esordio dal periodo 2001-2002.

Sarri deve fare a meno di Pedro, alle prese con un problema fisico in seguito a una botta rimediata sabato scorso nell'amichevole con il Valladolid. Tra i pali c'è l'esordio di Maximiano, mentre la difesa sarà formata da Lazzari, Patric, Romagnoli e Marusic. Assente per squalifica il nuovo acquisto Casale. Fuori Luis Alberto, sempre più ai margini del progetto: Milinkovic è l'unico sicuro di un posto con Sarri che dovrà sciogliere i ballottaggi Marcos Antonio-Cataldi e Basic-Vecino. In avanti Felipe Anderson e Zaccagni agiranno ai lati di Immobile.

Qualche dubbio anche per Sinisa Mihajlovic. Il tecnico serbo deve decidere chi far esordire dal 1' a sinistra tra Cambiaso e Lykogiannis. In avanti Orsolini, Barrow e Sansone si giocano una maglia da titolare alle spalle di Arnautovic. Davanti a Skorupski, la linea difesiva sarà formata da Soumaoro, Medel e Bonifazi, mentre in mezzo al campo ci saranno Dominguez e Schouten, con Soriano ad agire tra le linee. Fascia destra affidata al solito De Silvestri.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-BOLOGNA

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri, Soriano, Dominguez, Schouten, Lykogiannis; Sansone; Arnautovic. All. Mihajlovic