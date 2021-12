La qualificazione è in cassaforte ormai da settimane ma la Juventus, impegnata in casa contro il Malmo nell'ultima giornata della fase a gironi, spera ancora di conquistare il primo posto del Gruppo H.

Per riuscirci i bianconeri devono vincere e sperare che lo Zenit fermi il Chelsea, mentre in caso di sconfitta dei Blues basterebbe anche un pareggio.

La Juventus arriva alla gara con tante assenze: sono infatti fuori Danilo, Ramsey, McKennie, Chiesa e Kulusevski. Allegri inoltre opterà per un robusto turnover schierando Perin in porta, Rugani in difesa con Bonucci e De Ligt.

Sulle fasce turno di riposo per Cuadrado, rientra Alex Sandro a sinistra con Bernardeschi esterno destro. In mezzo al campo occasione per Arthur e Rabiot insieme a Bentancur. Davanti confermati Morata e Dybala anche perché Kean non è al meglio.

L'articolo prosegue qui sotto

Difesa a quattro per Tomasson che schiera Berget in coppia con Colak in attacco, Birmancevic e Rieks sugli esterni. A centrocampo Rakip e Christiansen.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-MALMO

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Rugani, Bonucci, De Ligt; Bernardeschi, Bentancur, Arthur, Rabiot, Alex Sandro; Dybala, Morata.

MALMO (4-4-2): Diawara; Larsson, Ahmedhodzic, Brorsson, Moisander; Birmancevic, Rakip, Christiansen, Rieks; Berget, Colak.