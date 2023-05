L'Inter si tiene stretto il 2-0 dell'andata, il Milan va a caccia del miracolo: Istanbul attende una delle due milanesi.

Inter contro Milan, di nuovo. Sei giorni dopo il tremendo e fulmineo 2-0 inflitto dagli uomini di Simone Inzaghi a quelli di Stefano Pioli, le due milanesi si ritrovano nuovamente una di fronte all'altra. Senza più ritorno né possibilità di errore, perché questa volta in palio c'è la finalissima di Champions League.

L'Inter, insomma, potrà anche permettersi di perdere con massimo un goal di scarto. Il Milan dovrà invece vincere a tutti i costi con almeno due reti di scarto per portare la doppia sfida almeno ai tempi supplementari. Come noto, da un paio di stagioni in Champions League - e in generale nelle coppe europee - le reti realizzate fuori casa non valgono più doppio.

In caso di raggiungimento della finale, eventualità che alla vigilia sembra piuttosto probabile, l'Inter tornerebbe a giocarsi la Champions League 13 anni dopo la notte del Bernabeu contro il Bayern. Atene 2007, e la rivincita contro il Liverpool, rappresentano invece l'ultima finalissima disputata dal Milan.

Per quanto riguarda le formazioni che scenderanno in campo a San Siro, il grande dubbio della vigilia riguardava naturalmente Rafael Leão: assente all'andata, il portoghese ha svolto la rifinitura assieme alla squadra nel pomeriggio di lunedì e può dunque considerarsi recuperato, tanto da partire addirittura dal primo minuto.

Praticamente recuperato anche Krunic, come annunciato da Pioli in conferenza stampa: in caso di effettiva presenza in campo, il bosniaco farà coppia con Tonali in mezzo al campo, con Brahim Diaz trequartista e Saelemaekers sulla destra. Ballottaggio aperto tra Thiaw e Kjaer in difesa.

Pochi dubbi invece nell'Inter, dove Inzaghi conferma in toto lo stesso undici dell'andata: in attacco gioca dunque la coppia Lautaro Martinez, con Lukaku pronto a subentrare a partita in corso, mentre il regista è Calhanoglu, con Mkhitaryan mezzala e Brozovic inizialmente in panchina.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-MILAN

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.