Formazioni ufficiali Inter-Atalanta: Inzaghi punta su Darmian

Inter e Atalanta si giocano punti pesanti per l'alta quota: Perisic titolare sulla fascia sinistra, Dzeko con Lautaro. Pessina trequartista.

Messo in archivio il turno infrasettimanale che ha visto entrambe portare a casa i tre punti, per Inter e Atalanta non c'è tempo da perdere: è già arrivato il momento di scendere nuovamente in campo per il sesto turno di Serie A, nell'anticipo delle 18.

Assieme al derby della Capitale, questo è lo scontro più interessante di questa giornata che promette scintille ed emozioni: sfida tra due tecnici che fanno della difesa a tre il loro mantra, unitamente ad un gioco molto sviluppato sulle corsie esterne e ad un apporto decisivo degli attaccanti.

Per Inzaghi un solo cambio di formazione rispetto alla vittoriosa trasferta di Firenze : a destra ci sarà Darmian e non Dumfries, autore peraltro della rete del momentaneo 1-1 al 'Franchi'. Per il resto zero sorprese: Perisic confermato a sinistra, Brozovic in cabina di regia e attacco affidato ai soliti Dzeko e Lautaro. Difesa scolpita davanti ad Handanovic.

Gasperini tornerà invece ad affidarsi a Palomino nella linea difensiva dopo il turno di riposo osservato contro il Sassuolo. Zappacosta ormai stabile a destra, Pessina in veste di trequartista. In avanti Zapata,

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Simone Inzaghi

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata. Allenatore: Gasperini