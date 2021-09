Inter-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Sfida tutta nerazzurra tra Inter e Atalanta nel 6° turno di Serie A: tutto sulle formazioni e su come seguire l'incontro in tv e streaming.

​Oltre al derby della Capitale, nella sesta giornata di Serie A c'è un'altra gara che cattura le attenzioni dell'opinione pubblica sportiva: Inter-Atalanta è sinonimo di qualità e bel gioco, caratteristiche intrinseche di due squadre dall'elevato valore tecnico, unite non soltanto dal punto di vista cromatico.

Tredici i punti in classifica per la squadra di Simone Inzaghi, bottino frutto di quattro vittorie e un pareggio: nel turno infrasettimanale è arrivata un'affermazione dal peso specifico importante al 'Franchi' contro la Fiorentina, rimontata con una prova di forza e grande solidità.

Dieci invece i punti conquistati dalla 'Dea', tornata ai suoi abituali livelli dopo una partenza non proprio entusiasmante: i due successi consecutivi contro la Salernitana e il Sassuolo hanno riconsegnato al pubblico sprazzi della vera Atalanta, della formazione che ha incantato in Italia e in Europa.

Impossibile, per i tifosi interisti, non ricordare l'ultima sfida andata in scena a San Siro nella passata stagione: una rete di Skriniar nella ripresa regalò tre punti pesantissimi alla squadra che si sarebbe poi laureata campione d'Italia, con l'aritmetica certezza del titolo giunta proprio dopo un Sassuolo-Atalanta 1-1.

In questa pagina troverete tutto quanto serve per rimanere aggiornati su Inter-Atalanta: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO INTER-ATALANTA

Inter-Atalanta si giocherà sabato 25 settembre 2021 allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 18.

Il big match tra Inter e Atalanta potrà essere visto su smart tv grazie all'applicazione di DAZN, disponibile anche sulle console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5), oltre che attraverso dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e il Tim Vision Box.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La diretta streaming di Inter-Atalanta sarà disponibile sempre su DAZN in due modi: tramite pc collegandosi al sito ufficiale e inserendo le credenziali per accedere al catalogo degli eventi e su smartphone e tablet, semplicemente utilizzando l'app di DAZN.

Sul nostro sito potrete seguire la marcia d'avvicinamento al fischio d'inizio di Inter-Atalanta con la dettagliata diretta testuale, dall'annuncio delle formazioni fino al racconto delle azioni più importanti della sfida di San Siro.

Pochi cambiamenti per Inzaghi che potrebbe rifare il look alle fasce: Dumfries e Dimarco verso una maglia da titolare a discapito di Darmian e Perisic, impiegati a Firenze. Problema muscolare per Barella: Vecino in preallarme. Panchina per Correa.

Palomino e Freuler al rientro dopo aver osservato un turno di riposo, conferma per Pessina sulla trequarti. Dubbio Ilicic-Malinovskyi per il ruolo di partner offensivo di Zapata: ucraino leggermente favorito. Ballottaggio anche a destra tra Zappacosta e Maehle.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All. Simone Inzaghi

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata. All. Gasperini.